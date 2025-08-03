Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 августа: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 августа: где сбои в России

Сегодня, 3 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Приморском краях и в других регионах России у абонентов сотовых операторов «МегаФон», МТС, «Билайн», T2 и Yota. Что об этом известно, когда восстановят связь?

Где в России не работает мобильный интернет 3 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», сегодня, 3 августа, жалобы на нестабильную работу мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты «МегаФона», «Билайна», МТС, T2 и Yota жалуются, что не могут воспользоваться онлайн-услугами: на смартфонах не открываются приложения банков, мессенджеры и не загружаются медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 3 августа поступило от пользователей «МегаФона». Порядка 57% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 11% — на Московскую область, 7% — на Санкт-Петербург, 4% — на Приморский и Хабаровский края, 3% — на Новосибирскую и Ивановскую области, 2% — на Иркутскую и Смоленскую области, 1% — на Татарстан, Челябинскую, Омскую, Свердловскую и Тверскую области.

Абоненты МТС, T2, «Билайна» и Yota также сообщают, что у них периодически пропадает мобильный интернет. Большинство жалоб от пользователей этих сотовых операторов зафиксировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского, Красноярского и Краснодарского краев, Томской и Новосибирской областей.

«В Москве очень низкая скорость мобильного интернета, в мессенджерах не загружаются даже фотографии»;

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Во Владивостоке мобильный интернет работает только в центре города. В других районах интернет исчезает, пропадает все, даже СМС-связь, можно только звонить»;

«В Краснодаре нет интернета второй день подряд. Операторы говорят, что от них ничего не зависит», — пишут пользователи.

О сроках восстановления полноценной работы мобильного интернета не сообщалось.

Почему в регионах не работает мобильный интернет 3 августа

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, соответствующие меры связаны с обеспечением безопасности граждан и являются полностью оправданными.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 3 августа предупредил жителей региона о возможном понижении скорости мобильного интернета из-за объявленной опасности БПЛА в воздушном пространстве.

«На территории Санкт-Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности», — уточнили в комитете по информатизации и связи.

В Сахалинской области введено временное ограничение и замедление мобильного интернета для снижения потенциальных угроз и обеспечения надежной защиты граждан, заявил министр цифрового и технологического развития региона Александр Снегирев.

Министр цифрового развития и связи Приморья Андрей Клементьев предупредил жителей региона о тестировании процессов временного отключения мобильного интернета всеми мобильными операторами.

«Эта мера абсолютно вынужденная, это — купирование угрозы. Мы должны обеспечить безопасность жителей, безопасность наших детей. Поэтому сейчас идет настройка сетей связи, отключаются временно только диапазоны 3G и 4G, никогда не отключается „голос“, то есть вы всегда сможете позвонить; будет проходить вызов для экстренных служб, также СМС всегда доставляются», — сказал он.

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области объяснил сбои в работе мобильного интернета проведением плановых технических работ по обеспечению безопасности.

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