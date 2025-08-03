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Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 08:08

В Ленобласти объявили беспилотную опасность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Он предупредил, что в регионе возможны перебои мобильного интернета.

Внимание! В западных, южных и восточных районах Ленинградской области объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — написал он.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты в небе над регионом. По его словам, обломки дрона упали на территорию предприятия, никто не пострадал.

До этого в Пензе из-за атаки дронов ВСУ произошел серьезный пожар. По словам очевидцев, был слышен громкий звук, похожий на взрыв, а в одном из районов города увидели густой дым. В ГУ МЧС России по региону отметили, что в Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность».

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 18 беспилотников ВСУ. Беспилотные летательные аппараты ликвидировали в Краснодарском крае, в Воронежской и Белгородской областях, а также над акваторией Азовского моря.

Ленинградская область
Александр Дрозденко
БПЛА
дроны
мобильный интернет
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