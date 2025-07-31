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31 июля 2025 в 07:46

Пожар начался в одном из районов Пензы после громкого хлопка

SHOT: серьезный пожар начался в Пензе после атаки украинских беспилотников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Серьезный пожар произошел в Пензе, предварительно, из-за атаки украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, они слышали громкий звук, похожий на взрыв, а в одном из районов города виден густой дым. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По мнению местных жителей, что-то горит в Заводском районе города. Сведений о возможных жертвах и пострадавших не поступало, к месту ЧП выехали спасатели. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону отметили, что в Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», работа интернета ограничена.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 31 июля сбили 32 беспилотника ВСУ в небе над Россией. Атаке подверглись шесть регионов страны — Волгоградская, Воронежская, Белгородская, Тамбовская, Ростовская области, а также Республика Крым.

До этого воздушную тревогу объявили сразу во всех областях Украины, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. По информации ведомства, сирены зазвучали во всех регионах практически одновременно.

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