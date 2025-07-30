Сирены воздушной тревоги ревут во всех областях Украины

Воздушная тревога объявлена сразу во всех областях Украины в среду, 30 июля, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ведомства, сирены зазвучали во всех регионах практически одновременно, около 15:58.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрыве на территории Харькова. Примечательно, что в городе не объявлялась воздушная тревога. Другие детали не уточняются.

До этого украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве. В городе объявлялась воздушная тревога. Помимо этого, сигнал прозвучал в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в пяти районах Киевской и трех районах Днепропетровской и Черкасской областей.

Telegram-канал SHOT также сообщал, что системы противовоздушной обороны сработали в пригороде Курчатова Курской области. Как предположили местные жители, ПВО отражала атаку украинских беспилотников. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.