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30 июля 2025 в 16:20

Сирены воздушной тревоги ревут во всех областях Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Воздушная тревога объявлена сразу во всех областях Украины в среду, 30 июля, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ведомства, сирены зазвучали во всех регионах практически одновременно, около 15:58.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрыве на территории Харькова. Примечательно, что в городе не объявлялась воздушная тревога. Другие детали не уточняются.

До этого украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве. В городе объявлялась воздушная тревога. Помимо этого, сигнал прозвучал в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в пяти районах Киевской и трех районах Днепропетровской и Черкасской областей.

Telegram-канал SHOT также сообщал, что системы противовоздушной обороны сработали в пригороде Курчатова Курской области. Как предположили местные жители, ПВО отражала атаку украинских беспилотников. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Украина
воздушная тревога
сирены
Киев
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