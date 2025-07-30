SHOT: минимум два взрыва прогремели в Курской области SHOT сообщил о двух взрывах в пригороде Курчатова Курской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Курчатова Курской области работают системы противовоздушной обороны. Очевидцы в беседе с каналом уточнили, что российские ПВО отражали атаку украинских беспилотников. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Как передает Telegram-канал SHOT, было слышно минимум два взрыва в пригороде Курчатова. Также авторы канала информируют, что видны вспышки в небе и слышен грохот. По данным SHOT, дроны двигались на низкой высоте.

На данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Ситуация в районе остается под контролем российских военных и местных властей. Мониторинг воздушного пространства в приграничных районах Курской области продолжается.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников. Воздушные цели были уничтожены над территориями двух регионов Центральной России. Работа была проведена в период с 21:50 до 00:00 по московскому времени. Беспилотные летательные аппараты перехвачены в Тульской и Курской областях.