Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 01:49

SHOT: минимум два взрыва прогремели в Курской области

SHOT сообщил о двух взрывах в пригороде Курчатова Курской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Курчатова Курской области работают системы противовоздушной обороны. Очевидцы в беседе с каналом уточнили, что российские ПВО отражали атаку украинских беспилотников. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Как передает Telegram-канал SHOT, было слышно минимум два взрыва в пригороде Курчатова. Также авторы канала информируют, что видны вспышки в небе и слышен грохот. По данным SHOT, дроны двигались на низкой высоте.

На данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Ситуация в районе остается под контролем российских военных и местных властей. Мониторинг воздушного пространства в приграничных районах Курской области продолжается.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников. Воздушные цели были уничтожены над территориями двух регионов Центральной России. Работа была проведена в период с 21:50 до 00:00 по московскому времени. Беспилотные летательные аппараты перехвачены в Тульской и Курской областях.

атаки
Курская область
взрывы
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Трамп был терпелив»: США «учли» возможные последствия от санкций против РФ
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 30 июля, очень много пыльцы
Суд на 74 млн, личная жизнь, помощь Донбассу: где сейчас Алексей Чадов
Боевики убили около 50 военных при нападении в Буркина-Фасо
Историк раскрыл, как СССР и Запад могли избежать холодной войны
В Самарской области локализовали крупное возгорание в домах-самостроях
SHOT: минимум два взрыва прогремели в Курской области
Зафиксированы сбои в работе онлайн-сервиса Steam
«Хотели увидеть Париж»: Касаткин прокомментировал свое задержание
Цены на продукты заморозят: сколько будут стоить картошка, яйца и огурцы
«Это прискорбно»: Трамп не получил от России ответа на ультиматум
Слова об СВО, эмиграция, проблемы в США: как живет Александр Незлобин
30 июля: приметы дня Марины Лазоревой — как избежать беды в день гроз
Трамп признался, что Путин нравится первой леди США
Пять украинских БПЛА сбито над двумя регионами России
Биография Джоан Роулинг
Американские санкции против РФ могут навредить всему миру
Развод с Усмановым, слезы на свадьбе, Кабаева: как живет Винер
В Кисловодске завершили работы на месте обвала грунта
Запасы дронов ВСУ в Запорожье критически истощаются
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.