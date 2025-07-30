Пять украинских БПЛА сбито над двумя регионами России

Пять украинских БПЛА сбито над двумя регионами России Минобороны РФ: пять беспилотников ликвидировано в Тульской и Курской областях

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников. Воздушные цели были уничтожены над территориями двух регионов Центральной России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Работа была проведена в период с 21:50 до 00:00 по московскому времени. Беспилотные летательные аппараты перехвачены в Тульской и Курской областях.

Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Тульской области и два — над территорией Курской области, — указано в сообщении.

Инцидент произошел без последствий для наземной инфраструктуры и населения. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Ситуация в регионах остается под контролем российских сил противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в результате атаки вражеского FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района погиб 19-летний работник компании связи «Алабуга». Инцидент произошел днем, о чем сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.