Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 00:36

Пять украинских БПЛА сбито над двумя регионами России

Минобороны РФ: пять беспилотников ликвидировано в Тульской и Курской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников. Воздушные цели были уничтожены над территориями двух регионов Центральной России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Работа была проведена в период с 21:50 до 00:00 по московскому времени. Беспилотные летательные аппараты перехвачены в Тульской и Курской областях.

Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Тульской области и два — над территорией Курской области, — указано в сообщении.

Инцидент произошел без последствий для наземной инфраструктуры и населения. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Ситуация в регионах остается под контролем российских сил противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в результате атаки вражеского FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района погиб 19-летний работник компании связи «Алабуга». Инцидент произошел днем, о чем сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

ПВО
БПЛА
Тульская область
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цены на продукты заморозят: сколько будут стоить картошка, яйца и огурцы
«Это прискорбно»: Трамп не получил от России ответа на ультиматум
Слова об СВО, эмиграция, проблемы в США: как живет Александр Незлобин
30 июля: приметы дня Марины Лазоревой — как избежать беды в день гроз
Трамп признался, что Путин нравится первой леди США
Пять украинских БПЛА сбито над двумя регионами России
Биография Джоан Роулинг
Американские санкции против РФ могут навредить всему миру
Развод с Усмановым, слезы на свадьбе, Кабаева: как живет Винер
В Кисловодске завершили работы на месте обвала грунта
Запасы дронов ВСУ в Запорожье критически истощаются
Ангар с отходами вспыхнул в Ленобласти
«Открыть ворота Армении»: Ереван предложил новый способ развития страны
В Великобритании назвали низким уровень перехвата целей на Украине
Потомок императора показал послание с черепом на палке в зоне СВО
Почему отключают мобильный интернет в РФ: заявления властей, мнения людей
«Тяжелая потеря»: 19-летний житель Курской области погиб после атаки БПЛА
В Госдуме ответили на начало отсчета ультиматума Трампа
Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» могут выслать из Турции в Россию
Трамп объявил о сроке для прекращения огня на Украине
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.