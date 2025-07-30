Появилась информация о взрыве в Харькове

На территории Харькова прозвучал взрыв, передают журналисты украинского издания «Зеркало недели» в своем Telegram-канале. По их словам, информацию об этом распространили местные паблики. Примечательно, что в городе не объявлялась воздушная тревога.

Харьков, местные паблики сообщают о взрыве в городе, — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве. По словам журналистов, до этого в городе была объявлена воздушная тревога. Помимо этого, тревожный сигнал прозвучал в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме того, сирены сработали в пяти районах Киевской и трех районах Днепропетровской и Черкасской областей.

Кроме того, журналисты заявили о работе систем противовоздушной обороны в пригороде Курчатова Курской области. По словам очевидцев, российские бойцы противостояли атаке украинских беспилотников. Известно, что вблизи городской черты раздались минимум два взрыва. В небе же наблюдались вспышки. Журналисты отметили, что дроны ВСУ летели на низкой высоте.