Съемки клипа в Подмосковье едва не закончились сожжением ребенка В Подмосковье ребенок попал в реанимацию с ожогами после съемки клипа

Подросток едва не сгорел заживо, снимая клип с друзьями в лесах Подмосковья, сообщает РИА Новости. Позже родители выяснили, что до этого их ребенок был подписан на странные каналы в Telegram. По словам матери ребенка Анны, 29 августа ее 17-летний сын уехал с друзьями «снимать клип», а вечером ей позвонили из скорой помощи и сообщили, что ее сын получил серьезные ожоги и находится в реанимации. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, но уголовное дело пока не возбуждено.

Со слов врача, когда сын был в сознании, он сказал, что они были в лесу в Одинцовском районе, где жарили шашлыки, и он обжегся. Но дело в том, что ожоги у него очень сильные. Он в критическом состоянии, по словам медиков, до 100% тела поражено, — сообщила мать.

Женщина добавила, у подростка даже не осталось здоровой кожи для пересадки на особо пострадавшие участки тела. Кроме того, начались осложнения: пневмония, а также сердечная и почечная недостаточность.

После произошедшего обеспокоенная женщина начала устанавливать обстоятельства случившегося и выяснила, что сын был подписан на подозрительные каналы в Telegram. Как уверяет женщина, участники групп используют для общения «некий шифр».

Там детей постоянно убеждают, что они никто и никому не нужны, на них оказывается постоянное психологическое воздействие, — рассказала мать.

