Производственная практика закончилась смертью российского подростка СК России возбудил дело после гибели студента на практике в Пермском крае

Несовершеннолетний студент пермского агротехникума погиб во время прохождения производственной практики на предприятии в Карагайском районе, сообщили в СУ СК России по Пермскому краю. Трагический инцидент произошел при работе с оборудованием в производственном цехе.

По предварительной информации, вечером в среду подросток был затянут в шнек работающего бетоносмесительного станка. Юноша скончался на месте происшествия от полученных травм до приезда скорой помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновным по данному делу может грозить наказание до четырех лет лишения свободы.

Прокуратура Пермского края также начала собственную проверку соблюдения трудового законодательства. Надзорное ведомство оценит, были ли созданы безопасные условия для прохождения практики несовершеннолетним.

