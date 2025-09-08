В Тюмени ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил

В Тюмени девочка-подросток выпала из окна многоэтажного дома, сообщает портал 72.RU. Отмечается, что она выжила и была госпитализирована. На месте работают полицейские и медики. Выясняются детали случившегося.

Девочка выпала с 10-го этажа. В тот момент она была жива, — рассказал очевидец.

Ранее пятилетний мальчик погиб после падения из окна девятого этажа жилого дома на Чертановской улице в Москве. Уточняется, что ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

До этого в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа и получила тяжелые травмы. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра, при этом семья не состояла на учете у органов профилактики. По факту происшествия проводится проверка.

В начале августа в Москве девочка 2024 года рождения выпала с 10-го этажа на Комсомольском проспекте и погибла. Расследование инцидента взял под контроль хамовнический межрайонный прокурор. В ведомстве напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами.