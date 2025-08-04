Двухлетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа в Петербурге

Двухлетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа в Петербурге

Двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Санкт-Петербурге, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник. Ребенка госпитализировали с травмами. Он находится в тяжелом состоянии.

Когда мать зашла в детскую, то не обнаружила там дочери. Выглянув в окно, она увидела девочку на газоне, — уточнил источник.

Семья, как отмечается, полная и не попадала в поле зрения органов профилактики. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее годовалая девочка выпала с 10-го этажа в Москве. Ребенка не спасли. Трагедия произошла на Комсомольском проспекте в столичном районе Хамовники. До этого похожая ситуация в столице случилась на Ореховом бульваре. Там шестилетняя девочка выпала из окна девятого этажа. Уточняется, что она самостоятельно забралась на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, вывалилась. Ребенка экстренно госпитализировали.

В июле на востоке Москвы гражданин Ирана выпал из окна. Инцидент произошел примерно в 01:30 на Хабаровской улице. Именно там был обнаружен 38-летний мужчина с серьезными травмами. С переломами таза и позвоночника пострадавший был экстренно госпитализирован.