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13 июля 2025 в 23:00

В Москве девочка выпала из окна девятиэтажки

Прокуратура Москвы: шестилетняя девочка выжила после падения с 9-го этажа

Фото: t.me/moscowproc/7081*

В Москве шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Ребенка экстренно госпитализировали.

ЧП случилось на юге столицы, на Ореховом бульваре. По предварительным данным следствия, маленькая девочка 2019 года рождения осталась без контроля и смогла забраться на подоконник. Опираясь на установленную москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка, девочка сорвалась вниз с огромной высоты.

Из окна квартиры 9-го этажа жилого дома на Ореховом бульваре выпал малолетний ребенок. Девочка 2019 года рождения госпитализирована, — сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас состояние госпитализированного ребенка уточняется. Нагатинская межрайонная прокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

Ранее на востоке Москвы в ночь на 5 июля гражданин Ирана выпал из окна. Инцидент произошел примерно в 01:30 на Хабаровской улице. Именно там и был обнаружен 38-летний мужчина с серьезными травмами. С переломами таза и позвоночника пострадавший был экстренно госпитализирован.

До этого в Челябинской области 17-летняя девушка упала со скалы высотой 100 метров. Инцидент произошел на обзорной площадке горы Маяк в Юрюзани. По предварительной версии, девушка могла оступиться из-за внезапного ухудшения самочувствия. Со слов очевидца, перед падением она делала фотографии и успела разместить несколько снимков в соцсетях.

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