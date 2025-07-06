Попытка сделать селфи обернулась для 17-летней девушки падением со скалы В Челябинской области 17-летняя девушка сорвалась со скалы во время фотосессии

17-летняя жительница Челябинской области сорвалась со 100-метровой скалы, находясь с друзьями на обзорной площадке горы Маяк города Юрюзани, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону. Предполагается, что она оступилась из-за ухудшения здоровья. Как рассказал 74.RU очевидец произошедшего, девушка хотела сделать фотографии и даже успела опубликовать несколько снимков.

По предварительным данным, вечером 5 июля текущего года несовершеннолетняя совместно с друзьями находились на обзорной площадке горы Маяк города Юрюзани, где в связи с ухудшением здоровья координация ее движений нарушилась, и девушка, оступившись, упала с высоты более 100 метров, — заявили в СК РФ.

По словам очевидца, девушка умерла не сразу. Чтобы доставить ее до места, куда может подъехать машина скорой помощи, требовалось спасательное оборудование. В конечном итоге несовершеннолетняя скончалась до прибытия отряда.

Ранее в Уфе местный житель погиб, упав со скалы во время фотосессии. Он сделал снимок на Айгирских скалах в деревне Айгир Белорецкого района. Когда молодой человек начал спуск, он оступился и сорвался вниз на скалы. От полученных травм он скончался на месте.