Последние секунды жизни россиянина перед падением со скалы попали на видео

Житель Уфы погиб, сорвавшись со скалы во время фотосессии, сообщила пресс-служба МЧС Башкирии. Сделав фото на вершине, молодой человек начал спуск, но оступился и сорвался вниз на скалы. От полученных травм он скончался на месте.

На Айгирских скалах в деревне Айгир Белорецкого района 34-летний мужчина упал с высоты на камни, признаков жизни не подает, — сказано в сообщении.

Ранее россиянин погиб в горах Таджикистана после того, как его параплан вышел из строя и рухнул в труднодоступной местности. Трагедия произошла в Варзобском районе 23 июня, однако тело погибшего удалось обнаружить только спустя четыре дня. Погибший оказался военнослужащим 201-й российской военной базы, расположенной на территории Таджикистана.

В Краснодарском крае до этого туристка потеряла сознание во время полета на парашюте после удара креплением троса по голове. Отлетевшая деталь парашютной системы сначала сбила женщину, после чего она повисла на страховке. При этом водитель катера не заметил происшествия и продолжил движение.