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06 июля 2025 в 16:13

Иранский инженер попал в больницу Москвы с тяжелыми травмами

Инженер-газовщик из Ирана выпал из окна квартиры в Москве и сломал таз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На востоке Москвы в ночь на 5 июля гражданин Ирана выпал из окна, сообщает MK.RU. Инцидент произошел примерно в 01:30 на Хабаровской улице. Именно там и был обнаружен 38-летний мужчина с серьезными травмами. С переломами таза и позвоночника пострадавший был экстренно госпитализирован.

Выяснилось, что потерпевший является инженером-проектировщиком газовой отрасли, участвовавшим в разработке месторождения «Южный Парс» в Персидском заливе. В 2018 году он поступил в аспирантуру МГТУ им. Баумана по направлению «Бизнес-инженерия». В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Предварительно рассматривается версия о несчастном случае.

Ранее в Челябинской области 17-летняя девушка упала со скалы высотой 100 метров. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета России, инцидент произошел на обзорной площадке горы Маяк в Юрюзани. По предварительной версии, подросток могла оступиться из-за внезапного ухудшения самочувствия. Со слов очевидца, девушка перед падением делала фотографии и успела разместить несколько снимков в соцсетях.

До этого в Башкирии молодой человек из Уфы погиб при падении со скалы во время фотосъемки. Как уточнили в пресс-службе местного МЧС, после выполнения серии снимков на вершине парень начал спускаться, но потерял равновесие и упал на камни. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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