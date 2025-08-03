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03 августа 2025 в 10:49

Годовалая девочка выпала с 10-го этажа в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Девочка 2024 года рождения выпала с 10-го этажа жилого дома в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Ребенка не спасли. Трагедия произошла на Комсомольском проспекте в столичном районе Хамовники.

В ведомстве напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами. Дело координирует Хамовнический межрайонный прокурор Сергей Синайский.

Ранее трехлетний ребенок в китайском Ханчжоу выжил после падения с 18-го этажа. Его падение смягчило дерево, растущее рядом с жилым домом. Родители оставили мальчика на попечении бабушки и дедушки, которые ненадолго вышли за покупками, заперев за собой дверь.

Однако ребенок, проснувшись, пошел в ванную, где и выпал из окна. На земле его обнаружил прохожий, который сразу вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали у мальчика перелом руки и несколько других травм. Голова при этом не пострадала.

До этого в Москве на Ореховом бульваре шестилетняя девочка выпала из окна девятого этажа. Уточняется, что она самостоятельно забралась на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, вывалилась. Ребенка экстренно госпитализировали.

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