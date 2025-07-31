Трехлетний ребенок упал с 18-го этажа и выжил В Китае трехлетний мальчик выжил после падения с 18-го этажа

Трехлетний ребенок в китайском Ханчжоу выжил после падения с 18-го этажа, сообщает газета South China Morning Post. Его падение смягчило дерево, растущее рядом с жилым домом.

По данным издания, инцидент произошел 15 июля на юго-востоке страны. Родители оставили мальчика на попечении бабушки и дедушки, которые ненадолго вышли за покупками, заперев за собой дверь. Однако ребенок, проснувшись, пошел в ванную, где и выпал из окна. На земле его обнаружил прохожий, который сразу вызвал скорую помощь.

Врачи диагностировали у мальчика перелом руки и несколько других травм. Голова при этом не пострадала. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии. Он идет на поправку.

Ранее в Москве на Ореховом бульваре шестилетняя девочка выпала из окна девятого этажа. Уточняется, что она самостоятельно забралась на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, вывалилась. Ребенка экстренно госпитализировали. Нагатинская межрайонная прокуратура начала проверку.

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