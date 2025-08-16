Пятилетний мальчик из Москвы выпал из окна и разбился

Пятилетний мальчик погиб после падения из окна девятого этажа жилого дома на Чертановской улице в Москве, передала пресс-служба прокуратуры города. Уточняется, что ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Пятилетний мальчик скончался на месте. По предварительным данным, мальчик подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и выпал, — говорится в публикации.

Указано, что Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По поводу трагедии проведут проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка вывалилась из окна восьмого этажа и получила тяжелые травмы. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра, при этом семья не состояла на учете у органов профилактики. По факту происшествия проводится проверка.

До этого в Москве девочка 2024 года рождения выпала с 10-го этажа на Комсомольском проспекте и погибла. Расследование инцидента взял под контроль хамовнический межрайонный прокурор.