«Бог простит, а я запомню»: в России запретили семь «пацанских» пабликов

«Бог простит, а я запомню»: в России запретили семь «пацанских» пабликов В Москве суд признал семь пацанских пабликов вредными для детей и подростков

Симоновский районный суд Москвы вынес постановление о запрете семи так называемых «пацанских» пабликов в социальной сети «ВКонтакте», сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, в перечень попали сообщества с аудиторией от 40 до 700 тысяч подписчиков.

Речь идет о пабликах «Borzz», «BLATATA», «Бандитский двор», «Культурное движение», «ZDRAVIYDVIZH», «Бог спасет, братва поможет» и «Бог простит, а я запомню». В суде посчитали, что в этих сообществах публикуются изображения с подписями, которые могут побуждать детей и подростков к употреблению алкоголя и наркотиков, курению, азартным играм, проституции, попрошайничеству и бродяжничеству.

Ранее сообщалось, что Кунцевский районный суд Москвы ввел запрет на распространение информации о методах получения верифицированного статуса в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что предоставление услуг по верификации носит криминогенный характер и может способствовать финансированию экстремистских организаций.

До этого в Telegram стартовала система верификации личных аккаунтов. Пионером нововведения стал сооснователь мессенджера Павел Дуров, чей профиль первым получил заветный знак подтверждения подлинности. Вместо стандартной синей галочки он представляет собой логотип Telegram — бумажный самолетик, — заключенный в стильную рамку.