Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 09:08

Суд решил засекретить путь к верификации в Instagram

Суд запретил распространять данные о способе получить синюю галку в Instagram

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кунцевский районный суд Москвы ввел запрет на распространение информации о методах получения верифицированного статуса в Instagram (деятельность в РФ запрещена), говорится в материалах судебной картотеки. Там отмечается, что определенный интернет-материал содержал инструкции по оформлению платной подписки, необходимой для получения синей галочки верификации.

Предоставление услуг по верификации <...> носит криминогенный характер, может способствовать финансированию экстремистской организации, — сказано в заявлении суда.

Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что российских граждан не будут привлекать к административной ответственности за использование Instagram, несмотря на официальный запрет деятельности этой социальной сети в стране. По его словам, простой доступ пользователей к платформе не считается правонарушением.

До этого у российских пользователей перестало работать мобильное приложение VSCO, которое считалось аналогом Instagram. Сервис с аудиторией более 200 млн человек по всему миру заблокировал доступ для клиентов из России. Также исчезла функция платной подписки стоимостью 5000 рублей.

Instagram
суды
постановления
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с уничтожением пехоты ВСУ на границе России
Инфекционист объяснила устойчивость одной бактерии
Российский кинокритик сменил гражданство
Туристы сбежали из Пицунды после обеда в столовой времен СССР
Эксперты начали обследование домов Камчатки после землетрясения
Физик предложил силовикам «дуэль» после задержания на месторождении урана
Супругов-спортсменов отстранили от соревнований из-за одного решения
Теряетесь в рецептах? Выбирайте свой идеальный вариант яблочного повидла!
Родителям дали советы, как обезопасить детей от мошенников
В России резко подорожали сборы ребенка в школу
Политолог высказался о приглашении России в НАТО
ФАБ-3000 «размазала» штаб бригады ВСУ с двумя наградами от Зеленского
Полицейские устроили погоню со стрельбой за тремя подростками на «Приоре»
В ДНР задержали причастных к подрывам автомобилей чиновников агентов Киева
Политолог объяснил, почему детей мигрантов надо учить в школах
В Израиле сообщили о важном решении по ХАМАС и сектору Газа
В Европе нашли способ «купить» Трампа и поменять его мнение по Украине
Депутат рассказал, почему релокантам не место в госорганах
Киев уличили в превращении своих посольств в Африке в оружейные базы
Школьникам разрешили нарушить запрет на телефоны в некоторых случаях
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.