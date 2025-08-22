Суд решил засекретить путь к верификации в Instagram Суд запретил распространять данные о способе получить синюю галку в Instagram

Кунцевский районный суд Москвы ввел запрет на распространение информации о методах получения верифицированного статуса в Instagram (деятельность в РФ запрещена), говорится в материалах судебной картотеки. Там отмечается, что определенный интернет-материал содержал инструкции по оформлению платной подписки, необходимой для получения синей галочки верификации.

Предоставление услуг по верификации <...> носит криминогенный характер, может способствовать финансированию экстремистской организации, — сказано в заявлении суда.

Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что российских граждан не будут привлекать к административной ответственности за использование Instagram, несмотря на официальный запрет деятельности этой социальной сети в стране. По его словам, простой доступ пользователей к платформе не считается правонарушением.

До этого у российских пользователей перестало работать мобильное приложение VSCO, которое считалось аналогом Instagram. Сервис с аудиторией более 200 млн человек по всему миру заблокировал доступ для клиентов из России. Также исчезла функция платной подписки стоимостью 5000 рублей.