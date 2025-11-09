Модель Алена Шишкова осталась без аккаунта в Instagram Модель Алена Шишкова рассказала о взломе Instagram-аккаунта и его удалении

Модель Алена Шишкова рассказала в Telegram-канале о взломе своего аккаунта в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Злоумышленники рассылали угрозы и оскорбления от ее имени, из-за этого профиль удалили за нарушение правил платформы. По словам Шишковой, она лишилась доступа к аккаунту с миллионами подписчиков. По состоянию на ноябрь, на модель подписаны 6 млн пользователей.

Моя страница удалена. <...> Взломщики, находясь в моем аккаунте, писали от моего лица фразы вроде «I want you to die» («Я хочу твоей смерти». — NEWS.ru) и другие, попадающие под категорию «травли и преследования», — рассказала модель.

Как уточнила Шишкова, хакеры сами отправляли жалобы на ее страницу от имени подконтрольных аккаунтов. Соцсеть посчитала, что именно она нарушила правила платформы, и удалила профиль. Модель подчеркнула, что «эпопея не закончилась хэппи-эндом».

Ранее певица Ольга Бузова рассказала о восстановлении доступа к своим аккаунтам в соцсетях после взлома. Она отметила, что мошенники публиковали от ее имени ложную информацию, включая данные о мнимом усыновлении ребенка. Сейчас артистка ведет все страницы лично.