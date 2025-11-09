Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 19:49

Модель Алена Шишкова осталась без аккаунта в Instagram

Модель Алена Шишкова рассказала о взломе Instagram-аккаунта и его удалении

Алена Шишкова Алена Шишкова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Модель Алена Шишкова рассказала в Telegram-канале о взломе своего аккаунта в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Злоумышленники рассылали угрозы и оскорбления от ее имени, из-за этого профиль удалили за нарушение правил платформы. По словам Шишковой, она лишилась доступа к аккаунту с миллионами подписчиков. По состоянию на ноябрь, на модель подписаны 6 млн пользователей.

Моя страница удалена. <...> Взломщики, находясь в моем аккаунте, писали от моего лица фразы вроде «I want you to die» («Я хочу твоей смерти». — NEWS.ru) и другие, попадающие под категорию «травли и преследования», — рассказала модель.

Как уточнила Шишкова, хакеры сами отправляли жалобы на ее страницу от имени подконтрольных аккаунтов. Соцсеть посчитала, что именно она нарушила правила платформы, и удалила профиль. Модель подчеркнула, что «эпопея не закончилась хэппи-эндом».

Ранее певица Ольга Бузова рассказала о восстановлении доступа к своим аккаунтам в соцсетях после взлома. Она отметила, что мошенники публиковали от ее имени ложную информацию, включая данные о мнимом усыновлении ребенка. Сейчас артистка ведет все страницы лично.

модели
Instagram
хакеры
соцсети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Попал в аварию»: полет медицинского вертолета обернулся трагедией
Стало известно, кто оказался пятым пассажиром разбившегося Lamborghini
Смертельная авария с тремя авто случилась на набережной российского города
Жительнице Подмосковья грозит срок за поднятые с пола 35 тысяч рублей
Газа лишилась одного вида связи
Роман с Гордон, долг по алиментам, драки: как живет Кирилл Емельянов
Звезда «Физрука» рассказал, как предотвратил трагедию с дочерью за секунды
Муцениеце опровергла слухи о накладном животе с помощью фотосессии
Спортсмен с огромным рюкзаком установил мировой рекорд по отжиманиям
Трамп пообещал выплатить американцам по $2000, но с одним нюансом
Выбираем шуруповерт: аккумуляторный или сетевой?
Сотрудники ТЦК применили газ против жителей, вступившихся за мужчину
Отчаянный шаг жены Макрона, западня на Крымском мосту: что будет дальше
Жизнь в Испании, критика «Папиных дочек»: куда пропал Александр Самойленко
«Использует власть»: звезда Marvel попал в крупный секс-скандал с китаянкой
Модель Алена Шишкова осталась без аккаунта в Instagram
«Вдохновлял миллионы»: Баста о смерти Эрика Булатова
В Чехии возникли вопросы по одной инициативе для Украины
«Это позвонил Путин!»: Пахмутова получила поздравление прямо на концерте
Бойцы ХАМАС отказались сдаваться в туннелях Рафаха
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.