Испанский суд решил наказать Meta за одну хитрость

Испанский арбитражный суд обязал корпорацию Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) выплатить €479 млн (44,9 млрд рублей) 87 национальным онлайн-изданиям и информагентствам, сообщило агентство EFE. Суд установил, что компания незаконно использовала персональные данные пользователей Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Эта информация использовалась для таргетированной рекламы, создавая тем самым недобросовестные конкурентные условия, говорится в сообщении. Юридическая инстанция признала, что подобные действия предоставляют технологическому гиганту неоправданные преимущества перед другими цифровыми СМИ.

Ранее в России впервые привлекли к ответственности блогера за распаковку косметической продукции и размещение соответствующего видеоролика в Instagram. Жительница Омска опубликовала данный материал в начале сентября, когда в социальной сети уже действовал официальный запрет на рекламу. При этом автор канала неоднократно иронизировала по поводу существующих ограничений. Теперь ей может быть назначено денежное взыскание в размере от 4 до 20 тысяч рублей.