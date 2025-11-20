Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 13:41

Испанский суд решил наказать Meta за одну хитрость

Испанский суд оштрафовал Meta на €479 млн за недобросовестную конкуренцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Испанский арбитражный суд обязал корпорацию Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) выплатить €479 млн (44,9 млрд рублей) 87 национальным онлайн-изданиям и информагентствам, сообщило агентство EFE. Суд установил, что компания незаконно использовала персональные данные пользователей Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Эта информация использовалась для таргетированной рекламы, создавая тем самым недобросовестные конкурентные условия, говорится в сообщении. Юридическая инстанция признала, что подобные действия предоставляют технологическому гиганту неоправданные преимущества перед другими цифровыми СМИ.

Ранее в России впервые привлекли к ответственности блогера за распаковку косметической продукции и размещение соответствующего видеоролика в Instagram. Жительница Омска опубликовала данный материал в начале сентября, когда в социальной сети уже действовал официальный запрет на рекламу. При этом автор канала неоднократно иронизировала по поводу существующих ограничений. Теперь ей может быть назначено денежное взыскание в размере от 4 до 20 тысяч рублей.

Meta
Facebook
Instagram
Испания
штрафы
реклама
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Безумие»: Венгрия намерена оставить «украинскую мафию» без денег
Силуанов назвал важной задачей сокращение теневого сектора в 2026 году
Стало известно, где обитают смертельно опасные кубомедузы
Раскрыто, что грозит актеру из «Убойной силы» за порносъемку с ребенком
«Новаций нет»: Песков поставил точку в вопросе украинского урегулирования
В Госдуме назвали условия для получения мигрантами бесплатной медпомощи
Украина получила 1000 тел военных ВСУ
Трамп сыграл в футбол с Роналду в Белом доме и опубликовал видео
Песков раскрыл, как Путин поздравит патриарха Кирилла с днем рождения
«Будем добиваться»: Силуанов раскрыл детали ситуации с федбюджетом России
Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление!
Интимный скандал, развод, слухи о любовницах: как живет Дмитрий Дибров
Юрист объяснил, можно ли вернуть квартиру через Верховный суд
Появились новые детали пропажи альпиниста из Краснодара в горах Адыгеи
В Госдуме оценили сообщения о новом мирном плане США по Украине
Мишустин рассказал о новых решениях для КПП на границах
Загадочная девушка появилась в деле о покушении на офицера Минобороны РФ
В Раде потребовали увольнения Умерова и Ермака
На Украине российские военные ликвидировали снайпера-майора
Властям России предложили продумать план на случай кражи зарубежных активов
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.