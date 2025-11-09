«Плохо вам было без меня?»: Бузова восстановила свой аккаунт в соцсетях

«Плохо вам было без меня?»: Бузова восстановила свой аккаунт в соцсетях Бузова заявила, что ей удалось вернуть взломанный мошенниками аккаунт в соцсетях

Певица Ольга Бузова заявила, что восстановила доступ к своему аккаунту в социальных сетях, который был взломан мошенниками в октябре. В Telegram-канале звезда сообщила, что злоумышленники размещали на ее странице ложные сведения, включая информацию о мнимом усыновлении ребенка.

Вернула аккаунт! Все свои соцсети я веду сама — ВКонтакте, Telegram-канал и еще одну сеть, вам известную. Радуюсь, что удалось все вернуть <...> Мои хорошие, ну что, плохо вам было без меня? Не переживайте, мне тоже. Очень скучала, — сказала певица.

Ранее житель Новоуральска выставил на продажу расческу, предположительно принадлежавшую Ольге Бузовой, за 50 тыс. рублей. Объявление с фотографиями потрепанного аксессуара появилось на торговой площадке 19 сентября. Продавец не стал раскрывать происхождение вещи, однако отметил наличие светлых волос на расческе и присутствие автографа певицы.

До этого звезда продемонстрировала новое кольцо от ювелирного дома Cartier. Его стоимость составляет ориентировочно 230 тыс. рублей.