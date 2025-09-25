Житель Новоуральска пытается продать расческу Бузовой

Житель Новоуральска выставил на продажу расческу певицы и телеведущей Ольги Бузовой за 50 тыс. рублей. Потрепанный аксессуар он разместил на сайте с объявлениями.

Продавец не стал уточнять, как именно к нему попала вещь, но на расческе видны белые волосы. Мужчина добавил, что на предмете расписалась Бузова. Объявление появилось на площадке 19 сентября, и за это время его просмотрели 37 пользователей.

Ранее житель Иркутска решил ускорить продажу подержанной иномарки при помощи фотографии голливудского актера и культуриста Арнольда Шварценеггера. На снимках актер позирует у капота, сидит за рулем и демонстрирует поднятый вверх палец. Хозяин отметил, что автомобиль выдержал иркутские пробки, имеет пробег 118 тыс. километров и лишь небольшую царапину сбоку. За подержанную иномарку он просит 1,4 млн рублей.

До этого стало известно, что мать блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) распродает вещи дочери, чтобы улучшить финансовое положение семьи. На продажу выставили сумку бренда Bottega Veneta, стоившую 156 тыс. рублей. Мать блогера хочет за нее получить 55 тыс. рублей.