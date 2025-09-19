Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 11:30

Шварценеггер «продает» иномарку в Иркутске

Житель Иркутска использовал фотографию Шварценеггера, чтобы продать машину

Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель Иркутска решил ускорить продажу подержанной иномарки при помощи фотографии голливудского актера и культуриста Арнольда Шварценеггера. Он разместил на сайте Auto.ru свой автомобиль и прифотошопленный снимок знаменитости.

На кадрах Шварценеггер стоит около иномарки, сидит за рулем и держит руку на капоте. Почти на всех фотографиях у актера поднят палец вверх. По словам владельца, машина прошла огонь, воду и иркутские пробки. Автор объявления честно сообщил потенциальным покупателям, что у автомобиля есть небольшая царапина на правом боку.

Продавец уточнил, что пробег автомобиля составляет 118 тыс. километров, а двигатель имеет 150 лошадиных сил. По его словам, машина готова к проверке и с нетерпением ждет нового хозяина. Приобрести иномарку можно за 1,4 млн рублей.

Ранее на международной аукционной площадке выставили редкий лот — Dodge Charger 1969 года, который пять лет простоял в заброшенном сарае. Автомобиль нуждается в комплексной реставрации. При этом основные узлы и детали сохранились. Авторы объявления отметили, что точное состояние и объем затрат можно будет оценить только при личном осмотре.

машины
продажи
автомобили
Арнольд Шварценеггер
объявления
