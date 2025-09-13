Редкий Dodge Charger 1969 года выставили на продажу из заброшенного сарая

Редкий Dodge Charger 1969 года выставили на продажу из заброшенного сарая Ретроавтомобиль Dodge Charger 1969 года выставили на зарубежный аукцион

На международной аукционной площадке появился лот, который заинтересует коллекционеров ретроавтомобилей — легендарный Dodge Charger 1969 года выпуска. Машина находилась в заброшенном сарае на протяжении последних пяти лет, сообщает специализированное издании 110km.

Согласно описанию лота, автомобиль требует комплексной реставрации, но сохранил свою аутентичность. Наиболее серьезные работы предстоят по кузову и салону, который требует полной переборки. При этом основные компоненты и детали сохранились, что дает шанс на полное восстановление легендарного маслкара.

Точное состояние и затраты на восстановление станут ясны только после личного осмотра, — указали авторы.

