Редкий Dodge Charger 1969 года выставили на продажу из заброшенного сарая

На международной аукционной площадке появился лот, который заинтересует коллекционеров ретроавтомобилей — легендарный Dodge Charger 1969 года выпуска. Машина находилась в заброшенном сарае на протяжении последних пяти лет, сообщает специализированное издании 110km.
Согласно описанию лота, автомобиль требует комплексной реставрации, но сохранил свою аутентичность. Наиболее серьезные работы предстоят по кузову и салону, который требует полной переборки. При этом основные компоненты и детали сохранились, что дает шанс на полное восстановление легендарного маслкара.
Точное состояние и затраты на восстановление станут ясны только после личного осмотра, — указали авторы.
