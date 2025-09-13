Празднование Дня города в Москве
13 сентября 2025 в 23:41

Редкий Dodge Charger 1969 года выставили на продажу из заброшенного сарая

Ретроавтомобиль Dodge Charger 1969 года выставили на зарубежный аукцион

Dodge Charger 1969 года Dodge Charger 1969 года Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На международной аукционной площадке появился лот, который заинтересует коллекционеров ретроавтомобилей — легендарный Dodge Charger 1969 года выпуска. Машина находилась в заброшенном сарае на протяжении последних пяти лет, сообщает специализированное издании 110km.

Согласно описанию лота, автомобиль требует комплексной реставрации, но сохранил свою аутентичность. Наиболее серьезные работы предстоят по кузову и салону, который требует полной переборки. При этом основные компоненты и детали сохранились, что дает шанс на полное восстановление легендарного маслкара.

Точное состояние и затраты на восстановление станут ясны только после личного осмотра, — указали авторы.

Ранее оценщик Жан-Пьер Осена в Париже обнаружил считавшуюся утраченной работу фламандского художника и одного из ведущих мастеров барокко Питера Пауля Рубенса — «Христос на кресте». Эта картина, никогда до этого не появлявшаяся на рынке, является важнейшей находкой для истории искусства и «забытым на века шедевром».

До этого стало известно, что первую и любимую скрипку нобелевского лауреата Альберта Эйнштейна выставят на аукцион в Великобритании. Физик спрятал этот музыкальный инструмент от нацистов во время Второй мировой войны.

автомобили
аукционы
находки
продажи
