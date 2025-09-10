В Париже найден уникальный артефакт, считавшийся утраченным

Оценщик Жан-Пьер Осена в Париже обнаружил ранее считавшуюся утраченной работу фламандского художника и одного из ведущих мастеров барокко Питера Пауля Рубенса — «Христос на кресте», сообщили в аукционном доме Osenat в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В публикации отмечается, что эта картина, никогда ранее не появлявшаяся на рынке, является важнейшей находкой для истории искусства и «забытым на века шедевром».

Картина Рубенса, никогда не встречавшаяся на рынке, главное открытие для истории искусства, шедевр, забытый на века, — говорится в публикации.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в Москве открылась выставка «Художественная выставка КНДР. Страна великого народа», представленная совместно Северной Кореей и Россией. По ее словам, работы корейских художников показаны за пределами страны впервые, часть из них посвящена СВО.

Кроме того, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина показал работу итальянского художника Джованни Франческо Барбьери, известного как Гверчино, «Мадонна с младенцем». Картина долгое время считалась утраченной и впервые за почти столетие возвращается в музей в рамках проекта «Новые шедевры Пушкинского».