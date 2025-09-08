В Россию впервые привезли картины художников КНДР об СВО Любимова: КНДР впервые вывезла свои картины за рубеж и представила в России

Северная Корея и Россия представили в Москве экспозицию «Художественная выставка КНДР. Страна великого народа». Работы художников впервые оказались за рубежом, некоторые из них посвящены СВО, уточнила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова.

Здесь представлены 123 уникальные работы, <…> [в экспозицию включены] работы, посвященные современной архитектуре, современной жизни в крупных городах и в маленьких деревнях КНДР, <…> а несколько работ посвящены уже специальной военной операции, — пояснила глава Минкульта.

Первыми выставку посетили секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, Любимова и ее северокорейский коллега Сын Чон Гю. Министр культуры России назвала очень важным тот факт, что современные художники с документальной точностью воссоздают образы для современного поколения.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме, посвященном 77-й годовщине основания КНДР, который прошел в посольстве республики в Москве. В знак уважения он возложил цветы к портретам первых лидеров КНДР — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.