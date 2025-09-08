Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 20:03

В Россию впервые привезли картины художников КНДР об СВО

Любимова: КНДР впервые вывезла свои картины за рубеж и представила в России

Всероссийский музей декоративного искусства Всероссийский музей декоративного искусства Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Северная Корея и Россия представили в Москве экспозицию «Художественная выставка КНДР. Страна великого народа». Работы художников впервые оказались за рубежом, некоторые из них посвящены СВО, уточнила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова.

Здесь представлены 123 уникальные работы, <…> [в экспозицию включены] работы, посвященные современной архитектуре, современной жизни в крупных городах и в маленьких деревнях КНДР, <…> а несколько работ посвящены уже специальной военной операции, — пояснила глава Минкульта.

Первыми выставку посетили секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, Любимова и ее северокорейский коллега Сын Чон Гю. Министр культуры России назвала очень важным тот факт, что современные художники с документальной точностью воссоздают образы для современного поколения.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в торжественном приеме, посвященном 77-й годовщине основания КНДР, который прошел в посольстве республики в Москве. В знак уважения он возложил цветы к портретам первых лидеров КНДР — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

КНДР
Ольга Любимова
картины
СВО
