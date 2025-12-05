Более сотни проектов получили финансирование Минкульта в 2025 году

Министерство культуры поддержало 154 национальных фильма в рамках основного конкурса 2025 года, заявила в беседе с ТАСС министр культуры Ольга Любимова. В число проектов вошли 41 анимационный и 50 художественных фильмов.

Годом ранее министерство также обеспечило запуск в производство 151 национального проекта, напомнила Любимова.

Ранее юрист и руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru заявил, что приватизация «Союзмультфильма» поспособствует повышению качества выпускаемой студией продукции. По его словам, управление со стороны Министерства культуры сдерживало прогресс киностудии.

Он подчеркнул, что производство кинопродукции и мультфильмов не входит в компетенцию федерального министерства. Однако, по словам юриста, государство в лице Министерства культуры готово оказать финансовую и организационную поддержку проектам студий, если они направлены на решение образовательных и культурных задач.