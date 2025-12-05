ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 10:17

Более сотни проектов получили финансирование Минкульта в 2025 году

Любимова: Минкульт поддержал более 150 национальных фильмов в 2025 году

Ольга Любимова Ольга Любимова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Министерство культуры поддержало 154 национальных фильма в рамках основного конкурса 2025 года, заявила в беседе с ТАСС министр культуры Ольга Любимова. В число проектов вошли 41 анимационный и 50 художественных фильмов.

Годом ранее министерство также обеспечило запуск в производство 151 национального проекта, напомнила Любимова.

В рамках основного конкурса было поддержано производство 154 фильмов: 41 анимационного и 50 художественных фильмов, а также 63 документальных картин, — сказала министр.

Ранее юрист и руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru заявил, что приватизация «Союзмультфильма» поспособствует повышению качества выпускаемой студией продукции. По его словам, управление со стороны Министерства культуры сдерживало прогресс киностудии.

Он подчеркнул, что производство кинопродукции и мультфильмов не входит в компетенцию федерального министерства. Однако, по словам юриста, государство в лице Министерства культуры готово оказать финансовую и организационную поддержку проектам студий, если они направлены на решение образовательных и культурных задач.

фильмы
кино
Минкультуры
Ольга Любимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили лишать некоторых водителей машин
Оскандалившаяся ветеринарная клиника объяснила внезапную смерть шпица
Раскрыто, почему квартирных мошенников не привлекают к ответственности
Политолог назвал удивительную особенность Индии
Центробанк объявил о снятии ограничений на трансграничные переводы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 декабря: где сбои в России
Секрет идеальных закусок: готовятся за 15 минут, топ-8 рецептов
Погода в Москве в пятницу, 5 декабря: к ночи ждать лютый мороз до минус 20?
Раскрыта сумма задолженности перед шахтерами в Кузбассе
Ушаков раскрыл, когда может состояться встреча Путина с Трампом
Директору и сотрудникам элитного рехаба-концлагеря предъявили обвинение
В России сделали прогноз по курсу доллара на конец года
Стало известно, как упали поставки СПГ из России в Европу за 2025 год
Полиция задержала петербуржцев, напавших на продуктовый магазин
СК обвинил командира ВСУ в теракте по делу о гибели военкора Прокофьевой
Суд Москвы запретил в России сайт, обучавший уклонению от призыва
Жительницу Омска наказали за одобрение атак ВСУ
Жертве мошенников вернули украденные 250 тыс. рублей под Иркутском
ВСУ убили 14 российских бойцов в Харьковской области
Дмитриев раскрыл одну из целей российской делегации в Индии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.