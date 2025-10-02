Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 09:05

Юрист раскрыл последствия приватизации для «Союзмультфильма»

Юрист Хаминский: приватизация «Союзмультфильма» повысит качество работ студии

Фото: Global Look Press

Приватизация «Союзмультфильма» поспособствует повышению качества выпускаемой студией продукции, заявил NEWS.ru юрист и руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, управление со стороны Министерства культуры сдерживало прогресс киностудии.

Приватизировать «Союзмультфильм» планировали уже достаточно давно. В 2021 году ФГУП «Союзмультфильм» был преобразован в акционерное общество, собственником которого стало государство. Нахождение киностудии в контуре Министерства культуры требовало постоянных согласований как непосредственно с министерством, так и с Росимуществом, что, безусловно, снижало эффективность деятельности. Приход эффективного собственника позволит привлекать частные деньги, повысит количество продукции, выпускаемой киностудией, — отметил Хаминский.

Он подчеркнул, что производство кинопродукции и мультфильмов не входит в компетенцию федерального министерства. Однако, по словам юриста, государство в лице Министерства культуры готово оказать финансовую и организационную поддержку проектам студий, если они направлены на решение образовательных и культурных задач.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» перешел в собственность российских властей, как следует из пояснительной записки к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год. Документ указывает на увеличение доходов от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, на 1,12 млрд рублей.

Союзмультфильм
Минкультуры
кино
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
