Государство продало долю в российской киностудии РБК: власти РФ продали долю в киностудии «Союзмультфильм» за 1,1 млрд рублей

Российские власти приватизировали киностудию «Союзмультфильм», передает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год. В документе указывается на увеличение поступлений от продажи находящегося в федеральной собственности имущества на 1,12 млрд рублей.

В основном эта сумма связана с приватизацией АО «Киностудия „Союзмультфильм“». Иными словами, в бюджет поступит большая часть дополнительных доходов 2025 года от реализации ее имущества.

Представитель компании подтвердил СМИ факт приватизации, но раскрывать детали сделки отказался. В «Союзмультфильме» объяснили, что соглашение содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость пакета акций кинокомпании с учетом прав на библиотеку мультфильмов в 1,2–1,3 млрд рублей. В 2024 году «Союзмультфильм» отчитался о выручке в размере 624,3 млн рублей и чистой прибыли на уровне 170,2 млн рублей.

Ранее Федеральный суд США в Восточном округе Нью-Йорка вынес решение по делу компании LaRubInt Corp. против «Союзмультфильма». По его данным, российская студия нарушила условия лицензионного соглашения. Позже киностудия заявила, что исполнит решение американского суда в случае легализации судебного решения США на территории России.