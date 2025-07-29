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29 июля 2025 в 06:15

Суд США выступил против «Союзмультфильма» по «делу» Чебурашки

Суд в США заявил о нарушении «Союзмультфильма» при продаже прав на Чебурашку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральный суд США в Восточном округе Нью-Йорка вынес решение по делу компании LaRubInt Corp. против «Союзмультфильма». Он признал, что российская студия нарушила условия лицензионного соглашения, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на судебные документы.

LaRubInt Corp. заключила с «Союзмультфильмом» договор, согласно которому получила исключительные права на использование персонажей мультфильма «Чебурашка» в ряде стран, включая Японию, Китай, Индию, США и Канаду. Срок действия соглашения охватывал период с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2021 года.

За лицензии американская компания заплатила $60 тысяч. Однако спустя месяц выяснилось, что другая фирма, CPLLP, уже распространяет продукцию с теми же персонажами в Японии.

Суд установил, что «Союзмультфильм» выдал лицензии одновременно двум компаниям на одни и те же территории, тем самым нарушив условия контракта с LaRubInt Corp. Потерпевшая сторона понесла убытки, включая уплаченные деньги за исключительные права, которые на деле таковыми не были.

Единственным вопросом, который подлежит рассмотрению, остался расчет убытков по претензиям истца, — говорится в совместном письме сторон, поданном в суд.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» подал заявку на регистрацию нового товарного знака «Чебубу». В компании такое решение объяснили желанием защитить бренд от контрафакта и подделок.

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