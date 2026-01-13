Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 января 2026 года

Какой сегодня день? 13 января читают роман писателя Джеймса Джойса «Улисс», показывают друг другу коллекцию наклеек, осуществляют мечты, собираются за столом на старый Новый год и поздравляют журналистов. А еще сегодня над головами у некоторых летают фрисби. И кстати, не забудьте посмотреть в этот день на то, как собаки играют в покер.

Памятные даты и исторические события 13 января

13 января в России — день, когда шумят не только печатные станки, но и сердца всех, кто делает новости. Вся медийная братия — от корреспондентов до главных редакторов — поднимает бокалы за свой профессиональный праздник, День российской печати. Ровно 323 года назад сам император Петр I выпустил в свет первую русскоязычную газету «Ведомости». С нее и началась грандиозная летопись отечественной прессы. Так что сегодняшний тост — не только за репортерские будни и свежие заголовки. Это еще и громкое «ура!» трем векам русской журналистики: от петровских указов до современных лонгридов.

Интересно, что после революции 1917 года дата сместилась. День советской печати стали отмечать 5 мая, в честь выхода главной партийной газеты «Правда». Но в 1991 году, с возвращением исторической памяти, празднику вернули его первоначальную, петровскую дату — 13 января. Так что сегодня мы чествуем не только современных тружеников пера и клавиатуры, но и славные традиции отечественной журналистики, которым уже больше трех сотен лет!

Какой сегодня день в России еще? В ночь с 13 на 14 января отмечается старый Новый год — добрый праздник — отголосок зимних торжеств. Его появление связано с календарной реформой 1918 года, когда Россия перешла с юлианского летоисчисления на григорианское.

Так и появился день — словно «второй шанс» начать год с чистого листа. Этот праздник сегодня особенно ценят в России и других странах, где чтят традиции. Он проходит тихо и по-семейному: близкие собираются за столом, чтобы проводить старый год, помечтать о будущем и просто побыть вместе.

Необычные праздники и интересные факты

13 января — особенный день для всех, у кого есть заветная цель. Это День «Осуществи свою мечту», когда стоит отложить пустые грезы и сделать первый реальный шаг к их воплощению. Не знаете, с чего начать? Просто начните сегодня: поделитесь планами с тем, кто вас вдохновляет, набросайте карту действий или создайте визуальную доску с образами вашей мечты. Главное — не откладывать.

Ведь мечты не сбываются сами — им нужны ваши усилия, план и смелость начать. Так сделайте же этот день отправной точкой на пути к тому, о чем вы так давно мечтали.

Еще один необычный праздник сегодня — День наклейки — неофициальный, но очень душевный. Его придумали в 2017 году энтузиасты, вдохновленные миром стикеров, и с тех пор традиция объединяет людей по всему миру. В этот день принято делиться любимыми наклейками, создавать новые дизайны и придумывать необычные способы их использования — от украшения ежедневников до оформления открыток и подарков.

Это праздник 13 января не только для коллекционеров, но и для всех, кто любит проявлять фантазию. День наклейки напоминает, как простое творчество может сближать людей, дарить радость и превращать обычный день в маленький красочный праздник.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня праздник в мире религии? 13 числа отмечается Васильев вечер. Сегодня принято накрывать богатый стол, веселиться и загадывать желания на грядущий год.

Именины и дни ангела сегодня

По православному календарю свои именины сегодня празднуют носители сразу шести имен. Мужские имена — это сильные и звучные Василий, Михаил, Петр, Илия и Степан. А женское имя — прекрасная и благородная Мария. Так что если среди ваших друзей или родных есть обладатели этих замечательных имен, самое время их сердечно поздравить, пожелать здоровья, счастья и благополучия в новом году!

Этот день в истории: что произошло 13 января

Что отмечают сегодня еще? 13 января 1858 года в России случилось маленькое, но очень важное чудо — на свет появилась первая официальная почтовая марка. Представьте себе: маленький коричневый прямоугольничек с синим овалом по центру, а в нем — гордый белый герб империи. Кругом вилась изящная надпись, объявлявшая цену сего дива: 10 копеек за лот. Началась новая, аккуратная и стремительная эпоха русской почты!

Так как для отправки писем часто требовалось несколько марок, уже спустя 10 дней появились более крупные номиналы — 20 и 30 копеек. Со временем марки стали не просто знаком оплаты, а настоящим культурным явлением. На них стали размещать больше деталей и информации, что превратило их в один из любимых предметов коллекционирования в России и за ее пределами.

13 января 1957 года в Америке официально стартовало производство одной из самых известных игрушек для активного отдыха — летающего диска фрисби. Его история началась почти за 10 лет до этого, в 1948 году, когда изобретатель Уолтер Фредерик Моррисон, вдохновленный популярной в то время темой НЛО, создал свою первую «летающую тарелку». Правда, ранние модели были не слишком удачными, но после нескольких лет доработок пластиковый диск превратился в надежный и удобный для полета предмет.

Интересно, что свое название фрисби получила благодаря студентам Йельского университета. В перерывах между учебой они развлекались, подбрасывая друг другу жестяные подносы от пирогов местной пекарни — Frisbie Pie Company. Слово «фрисби» так полюбилось, что компания Wham-O, выпускавшая летающие диски Моррисона, в итоге переименовала свой продукт во Frisbee, увековечив это звучное название.

Кто умер и родился 13 января

Франсуа Мансар, родившийся 13 января 1598 года в Париже, вошел в историю как выдающийся французский архитектор XVII столетия. Его творчество считается вершиной элегантного и сдержанного стиля французского барокко. Именно Мансар заложил во Франции основы нового направления — классицизма.

В этот день также родился Мишель Генри Годфруа. Он появился на свет в 1814 году в Амстердаме. Был видным голландским юристом и государственным деятелем. Он вошел в историю Нидерландов как первый министр еврейского происхождения. В своей политической деятельности Годфруа активно отстаивал права и интересы не только голландских, но и иностранных евреев.

13 января 1949 года появился на свет Ракеш Шарма. Он стал первым гражданином Индии, покорившим космическое пространство. Его полет в 1984 году также вошел в мировую историю как 138-й по счету пилотируемый старт. За этот выдающийся подвиг Шарма был удостоен высшей награды СССР — звания Героя Советского Союза.

13 января 1916 года ушел из жизни легендарный спортсмен Сергей Уточкин. Его называли русским универсалом: он блистал в автогонках, яхтинге, велоспорте и других дисциплинах. А 2 мая 1910 года Уточкин вписал свое имя в историю авиации, совершив в Москве первый публичный демонстрационный полет на аэроплане.

91 год назад скончался американский художник Кассиус Кулидж. Мировую славу ему принесли картины, где собаки изображены в человеческом обличье. Наибольшую известность получила его серия «Собаки играют в покер», ставшая ярким феноменом в мировой живописи.

Какой сегодня день? 13 января 1941 года умер ирландский писатель и поэт Джеймс Джойс. Всемирную славу ему принес новаторский роман «Улисс». Еще одной вершиной его творчества стал сложный и экспериментальный роман «Поминки по Финнегану», укрепивший репутацию автора как одного из самых влиятельных писателей XX века.