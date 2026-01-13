«Ждать недолго»: названы возможные сроки групповых пусков «Орешника»

Украине стоит ожидать новых групповых ударов российскими баллистическими ракетами средней дальности «Орешник» в ближайшее время, заявил «Московскому комсомольцу» военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. Он связал такую возможность с успешными испытаниями комплекса и обозначил неожиданную цель его применения. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По словам эксперта, после успешного применения во Львовской области противнику не придется долго ждать новых атак. «Орешник» доказал свою эффективность в ходе армейских испытаний, отработав по заданным координатам, обратил внимание он. Следующим логичным шагом станут не одиночные, а групповые пуски.

Впрочем, думаю, ждать долго не придется. В целом все прошло, как было запланировано, — пояснил военспец.

Непосредственной целью, как заявил Попов, последний раз стала демонстрация возможностей у границ Польши и Румынии, которые «рьяно выслуживаются перед НАТО». Таким образом, удар носил и предупредительный характер.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российская армия ударом ракетного комплекса «Орешник» в ночь на 9 января поразила Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным ведомства, там обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности.