Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 19:37

Туристка из Саратова заблудилась в горах Сочи

Спасатели эвакуировали заблудившуюся туристку в горах Сочи

Красная Поляна, Сочи Красная Поляна, Сочи Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Туристку из Саратова эвакуировали спасатели после того, как она заблудилась в горах на Красной Поляне, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде. Девушка потеряла ориентировку в районе реки Монашки в темное время суток во время сильного дождя.

Спасатели обнаружили ее на крутом скользком склоне и с помощью альпинистского снаряжения переправили через полноводную реку. Операция по спасению прошла успешно, и медицинская помощь пострадавшей не потребовалась. Инцидент произошел вечером 24 декабря в районе горного родника.

Ранее в Москве успешно завершились поиски 75-летнего Николая Герасименко, пропавшего 24 декабря во время прогулки с собакой. Политика нашли живым спустя более чем сутки после исчезновения. Решающую роль в спасении сыграли неравнодушные прохожие, которые узнали мужчину по приметам и передали информацию волонтерам.

До этого сообщалось, что пропавшие в Самарской области дети найдены живыми и невредимыми. Их обнаружили в местном храме, где они остались ночевать, задержавшись на прогулке. Служители церкви передали мальчика и девочек правоохранительным органам. С их родителями будет проведена профилактическая беседа.

туристы
Сочи
Саратов
спасения
горы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору
Алентова умерла после похорон Лобоцкого, атака на гумконвой: что дальше
Колючий снегопад и холод до -15? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Россия предложила Западу юридически оформить отсутствие агрессии
Военэксперт раскрыл секрет успеха дрона «Князь Вандал Новгородский»
Пожар вынудил жителей коммуналки спасаться через окна
Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы с обращениями участников СВО
Китайцы разогнали вагон до 700 км/ч
Путин раскрыл главный критерий оценки на «Лидерах России»
Max достиг рекордного суточного охвата перед Новым годом
Поздравление «Сатаны»: во что Зеленский превращает Рождество
Красноярские блогеры ответят за издевательства над детьми и инвалидами
Туристка из Саратова заблудилась в горах Сочи
В Норильске возбуждено дело против органов опеки после гибели младенца
В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL
Самолет вовремя не взлетел из-за собачьих экскрементов
Скорая не смогла спасти россиянина из-за заставленных машин
«Уже прыгает тройные»: дисквалификация Валиевой все — когда вернется на лед
Игривое настроение: алкогольный десерт с фруктами на праздник
«Я тебе язык отрежу»: обматеривший учителя цыган может попасть за решетку
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.