Туристка из Саратова заблудилась в горах Сочи

Туристку из Саратова эвакуировали спасатели после того, как она заблудилась в горах на Красной Поляне, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде. Девушка потеряла ориентировку в районе реки Монашки в темное время суток во время сильного дождя.

Спасатели обнаружили ее на крутом скользком склоне и с помощью альпинистского снаряжения переправили через полноводную реку. Операция по спасению прошла успешно, и медицинская помощь пострадавшей не потребовалась. Инцидент произошел вечером 24 декабря в районе горного родника.

Ранее в Москве успешно завершились поиски 75-летнего Николая Герасименко, пропавшего 24 декабря во время прогулки с собакой. Политика нашли живым спустя более чем сутки после исчезновения. Решающую роль в спасении сыграли неравнодушные прохожие, которые узнали мужчину по приметам и передали информацию волонтерам.

До этого сообщалось, что пропавшие в Самарской области дети найдены живыми и невредимыми. Их обнаружили в местном храме, где они остались ночевать, задержавшись на прогулке. Служители церкви передали мальчика и девочек правоохранительным органам. С их родителями будет проведена профилактическая беседа.