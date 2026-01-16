Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 00:01

Кому нельзя, а кому осторожно. Советы врача перед крещенскими купаниями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ежегодно в январе многие россияне окунаются в прорубь на Крещение Господне. Врач-педиатр Красногорской больницы Юлия Морозова рассказала в интервью NEWS.ru, при каких заболеваниях и состояниях крещенские купания строго запрещены и как правильно подготовиться к традиционному окунанию в прорубь.

Кому категорически нельзя окунаться

Запрет определенным людям купаться в проруби — это не просто рекомендация. Игнорируя советы врачей, вы играете в русскую рулетку со своим здоровьем.

Противопоказания:

  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой: гипертония, гипотония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, перенесенные инфаркты и инсульты, атеросклероз. Холод вызывает мгновенный спазм сосудов и резкий скачок давления.
  • Воспалительные и хронические заболевания: любые ОРВИ, грипп, бронхит, гайморит, отит, цистит, пиелонефрит. Холод — это удар по иммунитету. Болезнь гарантированно обострится или даст тяжелые осложнения.
  • Неврологические проблемы: эпилепсия, недавние черепно-мозговые травмы, невриты, радикулит в острой стадии. Шок от холода может спровоцировать приступ или усилить воспаление нервов.
  • Эндокринные нарушения: сахарный диабет, тиреотоксикоз. Контроль за температурой тела и стрессовой реакцией у таких людей нарушен, высок риск гипо- или гипергликемической комы.
  • Глазные заболевания: глаукома. Резкий перепад давления может вызвать повреждение зрительного нерва.
  • Дети до семи лет (а по мнению многих педиатров — и до 12). У них несовершенная система терморегуляции. Последствия — тяжелейшие простуды, пневмонии, хронические заболевания.
  • Беременность. Риск выкидыша, спазма маточных сосудов, преждевременные роды.
  • Алкогольное и наркотическое опьянение. Спиртное создает иллюзию тепла, но на самом деле расширяет сосуды, увеличивая теплоотдачу. Сердце получает двойную нагрузку: спазм от холода + нагрузка от алкоголя. Высок риск инфаркта, инсульта и просто утонуть, потеряв сознание.

Если у вас есть сомнения — проконсультируйтесь с врачом. Традиция не стоит вашей жизни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как подготовиться: не закаливание, а адаптация

Готовиться нужно не за неделю, а за несколько месяцев. Процесс закаливания проходит в несколько этапов:
  • За два-три месяца до купания в проруби нужно принимать контрастный душ, постепенно увеличивая разницу температур. Это тренирует сосуды.
  • За одну-две недели следует добавить обливания холодной водой после теплого душа.

В день купания:

  • Плотно поешьте за 1,5-2 часа до выхода. Еда — это энергия для согрева.
  • Не переохлаждайтесь по дороге к иордани. Идите в теплой одежде.
  • Обязательно разомнитесь. Приседания, махи руками, наклоны, пробежка. Мышцы должны быть разогреты.
  • Психологически настройтесь: спокойствие, решимость, а не паника или истерика.

Что брать с собой

Правильная экипировка — 50% успеха. Правильно подобранная одежда, обувь и аксессуары могут спасти жизнь.

Одежда и обувь:

  • Обувь — самая важная часть. Нескользящие, легко снимаемые сапоги или термоноски + шлепанцы на толстой подошве. Резиновые тапки на льду смертельно опасны.
  • Купальник/плавки под одеждой.
  • Комплект сухой теплой одежды, включая нижнее белье. Лучше на несколько размеров больше, чтобы быстро одеться на мокрое тело.
  • Головной убор (две шапки: легкая под капюшон и теплая), шарф, перчатки.

Аксессуары:

  • Большое махровое полотенце и простыня или халат, чтобы вытираться и переодеваться в укрытии.
  • Термос с горячим сладким чаем, морсом или компотом. Не с кофе, так как этот напиток дает нагрузку на сердце.
  • Сухой паек: орехи, шоколад, энергетический батончик, бутерброды.
  • Коврик или небольшой складной стульчик, чтобы не стоять босыми ногами на снегу.
  • Непромокаемый пакет для мокрых вещей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что категорически нельзя есть и пить перед окунанием

Перед погружением в холодную воду важно исключить алкоголь, а также отказаться от жирной и тяжелой пищи. Кроме того, не следует курить перед и сразу после окунания в прорубь. Это сужает сосуды, усугубляя эффект холода.

Возможные осложнения: чего ждать даже здоровому

Во время погружения в ледяную воду организм испытывает шок. Даже у тренированных людей во время окунания возможны:

  • Рефлекторная остановка дыхания. Войдя в воду, вы можете не суметь вдохнуть 10–20 секунд.
  • Не ныряйте с головой. Это может привести к спазму сосудов головного мозга.
  • Резкое учащение пульса (тахикардия), скачок артериального давления.
  • Судороги из-за холода и стресса.

Сразу после купания могут наступить:

  • Гипертонический криз, сильная головная боль.
  • Переохлаждение, если слишком долго были в воде или медленно одевались: неконтролируемая дрожь, посинение губ, спутанность сознания.

Спустя несколько часов или даже дней могут проявиться другие последствия:

  • Обострение хронических болезней, о которых вы могли не знать.
  • Цистит, пиелонефрит, простатит (особенно если не до конца вытерлись и переоделись в холодном помещении).
  • Пневмония, бронхит, неврит лицевого нерва.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общие рекомендации и мифы об окунании

  • Время в воде: не более 10–20 секунд для новичка. Этого достаточно для эффекта.
  • Порядок действий: Подошли → Разделись → Размялись → Окунулись по шею (без головы) → Выходите сразу → Растираетесь полотенцем досуха → Быстро одеваетесь (снизу вверх) → Пьете горячий чай.
  • Не стойте на морозе раздетым. Раздевайтесь непосредственно перед заходом.
  • Можно ли «тренировать» в душе? Да, и это обязательно, но не в день купания, а за месяцы до. Систематические обливания и контрастный душ — единственный безопасный способ подготовить сосуды. Облиться раз в год «для тренировки» на Крещение — бесполезно и опасно.
  • Альтернатива: если страшно или есть противопоказания, облейтесь дома из ведра или примите холодный душ. Важен смысл, а не экстрим. Также можно прийти на службу и набрать святой воды.

Крещенское купание — это серьезное испытание, а не массовое развлечение. Подходите к нему с уважением: к традиции, к себе и возможностям своего тела. Здоровье — единственное, что невозможно освятить заново.

Читайте также:

В РПЦ опровергли популярный миф о воде в Крещение

«Заблуждение»: в РПЦ рассказали о главном «смертном грехе» на Крещение

Священник объяснил, становится ли вода на Крещение чудотворной

Ряд российских регионов ждет крепкий мороз на Крещение

крещение
здоровье
врачи
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Курске объявили о работе ПВО и призвали жителей быть осторожнее
Дипломаты РФ оказывают задержанному в Польше археологу необходимую помощь
Несколько человек погибли при пожаре в двухкомнатной московской квартире
Оборотень в погонах: как маньяк из Одессы охотился на жен солдат
Самые канцерогенные продукты: можно ли их есть и как часто
Космонавт Федяев отправится на базу SpaceX
Ветеран ВОВ Зинаида Цыганкова скончалась на 102 году жизни в Воронеже
Экс-футболист «Зенита» и «Ростова» скончался в возрасте 45 лет
Глава администрации получил ранения при атаке ВСУ под Белгородом
Жителей Камчатки пересадили в автозаки из-за сугробов
Испанская королевская семья сообщила о смерти принцессы
Врач назвала продукты, которые поддерживают иммунитет зимой
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 января 2026 года
Приметы 16 января — Гордеев день: как защитить корову?
Атака ВСУ на Запорожскую область оставила без света десятки тысяч человек
Кому нельзя, а кому осторожно. Советы врача перед крещенскими купаниями
Две жены Петросяна: чем они так похожи, почему юморист выбрал Брухунову
Великобритания решила повысить предельный возраст резервистов до 65 лет
Житель Самары отправил фото приставам и получил за это условный срок
Силовики похитили пономаря кафедрального собора на Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.