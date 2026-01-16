Кому нельзя, а кому осторожно. Советы врача перед крещенскими купаниями

Ежегодно в январе многие россияне окунаются в прорубь на Крещение Господне. Врач-педиатр Красногорской больницы Юлия Морозова рассказала в интервью NEWS.ru, при каких заболеваниях и состояниях крещенские купания строго запрещены и как правильно подготовиться к традиционному окунанию в прорубь.

Кому категорически нельзя окунаться

Запрет определенным людям купаться в проруби — это не просто рекомендация. Игнорируя советы врачей, вы играете в русскую рулетку со своим здоровьем.

Противопоказания:

Проблемы с сердечно-сосудистой системой: гипертония, гипотония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, перенесенные инфаркты и инсульты, атеросклероз. Холод вызывает мгновенный спазм сосудов и резкий скачок давления.

Воспалительные и хронические заболевания: любые ОРВИ, грипп, бронхит, гайморит, отит, цистит, пиелонефрит. Холод — это удар по иммунитету. Болезнь гарантированно обострится или даст тяжелые осложнения.

Неврологические проблемы: эпилепсия, недавние черепно-мозговые травмы, невриты, радикулит в острой стадии. Шок от холода может спровоцировать приступ или усилить воспаление нервов.

Эндокринные нарушения: сахарный диабет, тиреотоксикоз. Контроль за температурой тела и стрессовой реакцией у таких людей нарушен, высок риск гипо- или гипергликемической комы.

Глазные заболевания: глаукома. Резкий перепад давления может вызвать повреждение зрительного нерва.

Дети до семи лет (а по мнению многих педиатров — и до 12). У них несовершенная система терморегуляции. Последствия — тяжелейшие простуды, пневмонии, хронические заболевания.

Беременность. Риск выкидыша, спазма маточных сосудов, преждевременные роды.

Алкогольное и наркотическое опьянение. Спиртное создает иллюзию тепла, но на самом деле расширяет сосуды, увеличивая теплоотдачу. Сердце получает двойную нагрузку: спазм от холода + нагрузка от алкоголя. Высок риск инфаркта, инсульта и просто утонуть, потеряв сознание.

Если у вас есть сомнения — проконсультируйтесь с врачом. Традиция не стоит вашей жизни.

Как подготовиться: не закаливание, а адаптация

Готовиться нужно не за неделю, а за несколько месяцев. Процесс закаливания проходит в несколько этапов:

За два-три месяца до купания в проруби нужно принимать контрастный душ, постепенно увеличивая разницу температур. Это тренирует сосуды.

За одну-две недели следует добавить обливания холодной водой после теплого душа.

В день купания:

Плотно поешьте за 1,5-2 часа до выхода. Еда — это энергия для согрева.

Не переохлаждайтесь по дороге к иордани. Идите в теплой одежде.

Обязательно разомнитесь. Приседания, махи руками, наклоны, пробежка. Мышцы должны быть разогреты.

Психологически настройтесь: спокойствие, решимость, а не паника или истерика.

Что брать с собой

Правильная экипировка — 50% успеха. Правильно подобранная одежда, обувь и аксессуары могут спасти жизнь.

Одежда и обувь:

Обувь — самая важная часть. Нескользящие, легко снимаемые сапоги или термоноски + шлепанцы на толстой подошве. Резиновые тапки на льду смертельно опасны.

Купальник/плавки под одеждой.

Комплект сухой теплой одежды, включая нижнее белье. Лучше на несколько размеров больше, чтобы быстро одеться на мокрое тело.

Головной убор (две шапки: легкая под капюшон и теплая), шарф, перчатки.

Аксессуары:

Большое махровое полотенце и простыня или халат, чтобы вытираться и переодеваться в укрытии.

Термос с горячим сладким чаем, морсом или компотом. Не с кофе, так как этот напиток дает нагрузку на сердце.

Сухой паек: орехи, шоколад, энергетический батончик, бутерброды.

Коврик или небольшой складной стульчик, чтобы не стоять босыми ногами на снегу.

Непромокаемый пакет для мокрых вещей.

Что категорически нельзя есть и пить перед окунанием

Перед погружением в холодную воду важно исключить алкоголь, а также отказаться от жирной и тяжелой пищи. Кроме того, не следует курить перед и сразу после окунания в прорубь. Это сужает сосуды, усугубляя эффект холода.

Возможные осложнения: чего ждать даже здоровому

Во время погружения в ледяную воду организм испытывает шок. Даже у тренированных людей во время окунания возможны:

Рефлекторная остановка дыхания. Войдя в воду, вы можете не суметь вдохнуть 10–20 секунд.

Не ныряйте с головой. Это может привести к спазму сосудов головного мозга.

Резкое учащение пульса (тахикардия), скачок артериального давления.

Судороги из-за холода и стресса.

Сразу после купания могут наступить:

Гипертонический криз, сильная головная боль.

Переохлаждение, если слишком долго были в воде или медленно одевались: неконтролируемая дрожь, посинение губ, спутанность сознания.

Спустя несколько часов или даже дней могут проявиться другие последствия:

Обострение хронических болезней, о которых вы могли не знать.

Цистит, пиелонефрит, простатит (особенно если не до конца вытерлись и переоделись в холодном помещении).

Пневмония, бронхит, неврит лицевого нерва.

Общие рекомендации и мифы об окунании

Время в воде: не более 10–20 секунд для новичка. Этого достаточно для эффекта.

Порядок действий: Подошли → Разделись → Размялись → Окунулись по шею (без головы) → Выходите сразу → Растираетесь полотенцем досуха → Быстро одеваетесь (снизу вверх) → Пьете горячий чай.

Не стойте на морозе раздетым. Раздевайтесь непосредственно перед заходом.

Можно ли «тренировать» в душе? Да, и это обязательно, но не в день купания, а за месяцы до. Систематические обливания и контрастный душ — единственный безопасный способ подготовить сосуды. Облиться раз в год «для тренировки» на Крещение — бесполезно и опасно.

Альтернатива: если страшно или есть противопоказания, облейтесь дома из ведра или примите холодный душ. Важен смысл, а не экстрим. Также можно прийти на службу и набрать святой воды.

Крещенское купание — это серьезное испытание, а не массовое развлечение. Подходите к нему с уважением: к традиции, к себе и возможностям своего тела. Здоровье — единственное, что невозможно освятить заново.

