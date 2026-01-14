Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 10:58

«Заблуждение»: в РПЦ рассказали о главном «смертном грехе» на Крещение

РПЦ: сведение смысла Крещения к купанию в проруби является смертным грехом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главным духовным заблуждением, граничащим со смертным грехом в праздник Крещения, является сведение всего смысла торжества лишь к купанию в проруби, предупредили представители Русской православной церкви. По их словам, ошибочно считать, что это погружение автоматически смывает грехи и составляет главную суть Богоявления, передает «МК в Новосибирске».

Настоящий смертный грех на Крещение — это сведение всего смысла праздника исключительно к купанию в проруби. Когда люди думают, что трехкратное погружение в иордань автоматически смывает все грехи, делает их святыми или является главным смыслом Богоявления, — это опасное духовное заблуждение, — объяснил один из протоиереев.

Ранее священник Матвей Степанов заявил, что верующим не следует просить у Бога легкую и комфортную жизнь, поскольку это может стать проявлением духовной слабости. Он также предостерег от молитв о возмездии другим людям и о просьбах, которые снимают с человека ответственность, а также от молитв о том, что может нанести вред душе, например о богатстве или мирском успехе.

Кроме того, священнослужитель Владислав Береговой рассказал, что вода на Крещение не становится святой сама по себе и требует отдельного обряда освящения. Он подчеркнул, что такая вода способна помочь в исцелении и служить духовной опорой, но не может заменять профессиональную медицинскую помощь.

РПЦ
крещение
купание
грехи
