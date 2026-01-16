Испанская королевская семья сообщила о смерти принцессы CNN: принцесса Греческая и Датская Ирина умерла на 84 году жизни в Мадриде

Принцесса Греческая и Датская Ирина скончалась на 84-м году жизни. Она была младшей сестрой королевы Испании Софии, передает CNN со ссылкой на греческий королевский дом.

Их Величества Король и Королева и Ее Величество Королева София с прискорбием сообщают о кончине Ее Королевского Высочества принцессы Ирины Греческой сегодня в 11:40 утра (около 13:40 мск. — NEWS.ru) во дворце Сарсуэла в Мадриде, — говорится в сообщении.

