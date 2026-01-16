Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 00:33

Глава администрации получил ранения при атаке ВСУ под Белгородом

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Три мирных жителя получили ранения в результате ударов дронов Вооруженных сил Украины, сообщили в оперативном штабе Белгородской области. Там отметили, что среди них — глава администрации Малиновского сельского поселения Александр Игнатов.

Три мирных жителя пострадали в результате очередных ударов вражеских дронов, — говорится в публикации.

Пострадавшие самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу, где им диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения.

Ранее стало известно, что с 1 по 11 января массированные удары ВСУ с применением дронов и реактивных систем залпового огня по объектам генерации и распределения электроэнергии оставили без света около 740 тыс. человек в нескольких субъектах РФ, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Белгородской области.

До этого в прифронтовом городе Васильевка в Запорожской области произошел инцидент с применением беспилотного летательного аппарата. Украинские военные осуществили атаку дрона самолетного типа на многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

атаки
ВСУ
военные
Белгородская область
