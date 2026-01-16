Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 января 2026 года

Какой сегодня день? 16 января слушают песню Kiss of Life, говорят благодарности тем, кто делает лед, знакомятся с произведениями писательницы Сьюзен Зонтаг и вспоминают «Кабачок „13 стульев“». А еще сегодня смотрят фильмы режиссера Дэвида Линча.

Памятные даты и исторические события 16 января

Традиционно 16 января по всему миру звучат вечные хиты вроде Yesterday и Let It Be. Сегодня отмечают Всемирный день The Beatles — дань уважения ливерпульской четверке. Точка отсчета была выбрана не просто так! 16 января 1957 года родилась легенда — ливерпульский клуб The Cavern, ставший колыбелью для будущих икон. Именно здесь делали первые шаги на музыкальном поприще Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон, а позже к ним присоединился Ринго Старр.

Их дебют на этой сцене состоялся 9 февраля 1961 года, но настоящий прорыв случился два года спустя. После выхода сингла Please Please Me мир погрузился в настоящую лихорадку — битломанию. С этого мгновения The Beatles не просто зазвучали — они навсегда переписали историю музыки, подарив ей новое сердцебиение.

Какие праздники отмечают 16 декабря еще? Сегодня профессиональный праздник всех, кто дарит нам гладкий лед. В этот день поздравляют и профи с больших арен, и энтузиастов, заливающих дворовые катки для детей.

Дата связана с днем рождения Фрэнка Замбони — 16 января 1901 года. Этот американский инженер изобрел первый ледовый комбайн, навсегда избавив ледоваров от изнурительной ручной работы. Хотя главные герои на льду — фигуристы и хоккеисты, их успех во многом зависит от качества покрытия. Именно ледовары, оставаясь за кулисами, создают идеальную поверхность для рекордов и ярких выступлений. Так что сегодня есть отличный повод сказать им спасибо!

16 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необычные праздники и интересные факты

Международный день фетиша отмечается 16 января. Его история началась в 2008 году в Великобритании как Национальный день фетиша, а со временем он стал международным событием. Его цель — повысить осведомленность общества о разнообразии сексуальной жизни в безопасной и уважительной манере.

Еще один необычный праздник сегодня — День великих сумочных раскопок. Это событие, конечно, не сравнится по масштабу с находками в древних городах, но для каждого из нас оно может стать маленьким приключением! Праздник не только веселый, но и полезный: ведь часто содержимое наших сумок способно удивить даже нас самих. В этот день нужно взять свою сумку и аккуратно высыпать ее содержимое на светлую однотонную поверхность.

Не суетитесь — все, что должно быть найдено, обязательно отыщется, если, конечно, оно лежит именно в этой сумке, а не в другой!

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня праздник в мире религии? 16 января — день памяти святого мученика Гордия.

Именины и дни ангела сегодня

Именины сегодня у Гордея, Ирины (Арины) и Малахия. В католической традиции также чествуют Берарда, Гонората и Фурсея. Отличный повод для теплых слов и улыбок!

Этот день в истории: что произошло 16 января

16 января 1909 года произошло знаменательное событие — экспедиция исследователя Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли. Это достижение стало частью его первой британской антарктической экспедиции 1907–1909 годов, главной целью которой было покорение географического Южного полюса на волне мирового интереса к полярным исследованиям.

Спросите, какой сегодня день? Мы вам ответим: 16 января 1966 года впервые вышла в эфир знаменитая юмористическая передача Центрального телевидения СССР «Кабачок „13 стульев“». Она радовала зрителей целых 15 лет, вплоть до 4 октября 1980 года.

Какие праздники отмечают 16 января Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Действие разворачивалось в студии, стилизованной под уютное польское кафе. Герои программы разыгрывали смешные сценки, читали монологи и исполняли музыкальные номера, материал для которых брали из популярных юмористических журналов Польши, Венгрии, Болгарии, ГДР и СССР. За все время в эфир вышло 133 выпуска.

Кто умер и родился 16 января

Элеонора Эвелинг, родившаяся 16 января 1855 года, была яркой личностью: дочь Карла Маркса, она стала активной участницей социалистического и женского движения в Великобритании, боролась за права женщин и занималась литературными переводами.

16 января 2026-го отмечается 93 года со дня рождения американской писательницы Сьюзен Зонтаг — яркого философа, критика и режиссера. Ее эссе «Болезнь как метафора» и книга «Смотрим на чужие страдания» вошли в золотой фонд мировой мысли, заставляя читателей по-новому смотреть на искусство, медицину и этику.

67 лет сегодня отмечает британская певица нигерийского происхождения, чей бархатный голос покорил миллионы. Речь о Шаде Аду. Она автор песен, аранжировщик и бессменная вокалистка группы Sade, создавшая уникальный стиль, в котором слились соул, джаз и ритм-н-блюз.

Что случилось сегодня 16 января Фото: imago-images.de/Global Look Press

В этот день 1901 года ушел из жизни Арнольд Беклин, швейцарский художник-символист. Он прославился своей знаменитой картиной «Остров мертвых», ставшей одной из самых загадочных и узнаваемых работ в европейском искусстве XIX века.

Роберт Ван де Грааф, американский физик-изобретатель, скончался 16 января 1967 года. Он вошел в историю как создатель знаменитого генератора Ван де Граафа — устройства, способного создавать напряжение до 80 киловольт и ставшего важным инструментом в ядерной физике и образовании.

16 января 2025 года в возрасте 78 лет умер культовый американский режиссер, сценарист и художник Дэвид Линч. Его стиль — это сюрреализм, загадочные сюжеты и размытие границ между сном и реальностью. Он создал такие шедевры, как «Твин Пикс», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв».