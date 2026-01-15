Какой сегодня день? Праздники, памятные даты 15 января 2026 года

Какой сегодня день? 15 января надевают лучшие шляпки, делают «пощечину общественному вкусу», планируют посетить Британский музей и отправляются на поиски эха. Также в этот день смеются над героями пьес драматурга Жана Мольера и слушают песни группы The Cranberries.

Памятные даты и исторические события 15 января

15 января отмечает свой день рождения один из самых масштабных проектов в истории — «Википедия». Эта универсальная энциклопедия существует исключительно благодаря силе коллективного разума: ее статьи на сотнях языков создают и правят добровольцы со всего света.

Заметили неточность или хотите дополнить статью? Просто нажмите кнопку «править». Так, шаг за шагом, общими усилиями энциклопедия растет, развивается и остается живым источником фактов.

Какой сегодня день? 267 лет назад свои двери для публики впервые распахнул легендарный Британский музей — сегодня один из крупнейших и самых посещаемых музеев мира, уступающий по популярности только парижскому Лувру. История его началась шестью годами ранее, в 1753-м, когда акт британского парламента утвердил создание национального музея.

Его основой стали три уникальных собрания: коллекция врача-натуралиста Хэнса Слоуна, сокровища графа Роберта Харли и знаменитая библиотека антиквара Роберта Коттона, положившая начало будущей Британской библиотеке. Так из частных коллекций родилось общественное достояние, которое уже более двух с половиной веков знакомит посетителей со всемирной историей и культурой.

Необычные праздники и интересные факты

Каждый год 15 января можно смело отмечать один из самых необычных праздников — День поиска пропавшего эха. Бывает, крикнешь что есть мочи в горах — и в ответ тебе вторит четкий, отчетливый отзвук, будто сама природа с тобой играет. А бывает и так: крикнешь, а в ответ лишь тишина. Где же оно, шаловливое эхо? Не ответило ни совиным уханьем, ни ледяным гулом.

И тогда самое время отправиться на его поиски! Вооружившись теплой шубой, добрым настроением и готовностью удивляться, можно обойти знакомые дворы, заглянуть под арки или в переулки — там оно частенько и прячется. Кто знает, может, именно сегодня ваше эхо решит вернуться самым неожиданным образом? Главное — не бояться его позвать.

Еще один необычный праздник сегодня — День шляпы. Отличный повод надеть самое стильное, что есть у вас для головы! Это не просто аксессуар, а настоящий помощник в жизни. Он спасает от зимнего холода и летнего зноя, помогает скрыть внезапную лысину или не слишком удачную стрижку. Шляпы создают историю: без них немыслимы ни королевские церемонии, ни фокусы с кроликами из цилиндра, ни элегантные образы на скачках.

Так что сегодня — ваш звездный час! Выбирайте свою любимую шляпу, гордо носите ее и напоминайте всем вокруг, что стиль всегда начинается с макушки.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня праздник в мире религии? 15 января — День святого пророка Малахии.

Именины и дни ангела сегодня

Поздравляем с именинами всех Киприанов, Константинов и Марков — сегодня, 15 ноября, ваш день! Женщины сегодня пока отдыхают, но могут присоединиться к поздравлениям. Об именинах сегодня рассказали. Теперь о том, что происходило 15 января в разные годы.

Этот день в истории: что произошло 15 января

Ровно 200 лет назад вышел в свет первый выпуск «Фигаро» — старейшей французской ежедневной газеты. Свое яркое название она получила в честь знаменитого героя пьес драматурга Бомарше — остроумного и предприимчивого Фигаро. Первые десятилетия газета выходила нерегулярно и в основном блистала сатирическим содержанием на четырех скромных страницах.

Все изменилось в 1854 году, когда издание приобрел предприимчивый журналист Ипполит де Вильмесан. Он наполнил газету самыми пикантными и обсуждаемыми историями из жизни Парижа, поданными в увлекательном ключе. Стратегия сработала блестяще: «Фигаро» быстро набрала популярность, превратилась из еженедельника в крупное ежедневное издание и с 1866 года прочно удерживает статус одной из главных газет Франции.

Какой сегодня день? 15 января 1962 года был обнаружен папирус из Дервени, в древнем погребальном костре недалеко от греческого ущелья. Он по праву считается одним из главных филологических открытий XX века. Это уникальный свиток, содержащий философский и религиозный текст конца V века до нашей эры — аллегорическое толкование орфической поэмы о рождении богов. Благодаря датировке около 340 года до н. э. он носит почетное звание древнейшей рукописи, когда-либо найденной на территории Европы.

Что случилось сегодня, 15 января Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто умер и родился 15 января

Жан Мольер, родившийся 15 января 1622 года, — драматург, непревзойденный король комедии. Его пьесы «Тартюф», «Мещанин во дворянстве» и «Дон Жуан» уже несколько веков заставляют зрителей смеяться и узнавать в героях самих себя, оставаясь актуальными и сегодня.

В этот день также появился на свет австрийский врач, стоявший у истоков психоанализа, Йозеф Брейер. Он не только был другом и наставником психолога Зигмунда Фрейда, но и разработал катартический метод, став одним из основателей направления, изменившего понимание человеческой психики.

97 лет исполнилось бы сегодня наиболее известному афроамериканскому баптистскому проповеднику Мартину Лютеру Кингу. Он стал символом борьбы за равенство и справедливость в США. Его пламенные речи, талант проповедника и лидерство в движении за гражданские права сделали его легендой.

15 января в 1919 году умерла Роза Люксембург, польско-германская революционерка. Она была ярким теоретиком марксизма. Ее идеи основывались на единстве философии, политэкономии и социализма.

Давид Бурлюк, яркий русский поэт-футурист, ушел из жизни 15 января 1967 года. Его стихи печатались в легендарных сборниках «Садок судей» и «Пощечина общественному вкусу». В 1920-х он уехал в Японию, а затем в США, где и прожил оставшуюся жизнь, оставив заметный след в авангардной поэзии.

В этот день 2018 года ушла из жизни неповторимая ирландская певица и автор песен Долорес О'Риордан. Ее мощный и проникновенный голос стал визитной карточкой легендарной группы The Cranberries и проекта D.A.R.K., подарив миру хиты, которые слушают до сих пор.