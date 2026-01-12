Атака США на Венесуэлу
Вкусный салат из рыбы: рецепт с горбушей, горошком и корейской морковью

Этот салат из рыбы придется по вкусу всем гостям. Простой рецепт с горбушей — на NEWS.ru.

В миске разминаем вилкой банку консервированной рыбы. Добавляем 200 граммов корейской моркови. Всыпаем 100 граммов нежного зеленого горошка — он станет сладким дополнением в интересном сочетании.

Три вареных яйца рубим медальонами и заправляем все это великолепие четырьмя ложками майонеза, солим по вкусу и даем настояться салату из горбуши 20 минут в холодильнике.

Украшаем перьями зеленого лука — и готов наш кулинарный шедевр! Этот салат из рыбы съедят быстро, поэтому советуем приготовить двойную порцию.

