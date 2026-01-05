Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 09:19

Пирог из яблок «Минутка»: вкусная выпечка на скорую руку

Пирог из яблок «Минутка»: вкусная выпечка на скорую руку Пирог из яблок «Минутка»: вкусная выпечка на скорую руку Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Этот быстрый рецепт пирога из яблок всегда спасает! Не забудьте сохранить ссылку на материал, чтобы он всегда был под рукой.

Очистите от кожуры и семечек 3-4 спелых яблока и нарежьте их тонкими дольками. Слегка сбрызните лимонным фрешем — это сохранит их цвет и добавит кислинку.

В миске соедините 200 граммов пшеничной муки, 150 граммов сахарного песка, маленькую ложку разрыхлителя для теста и небольшую щепотку соли. Вбейте два куриных яйца и влейте 100 граммов растопленного сливочного масла. Перемешайте все компоненты до однородного состояния, чтобы пирог из яблок был еще вкуснее.

Смажьте форму для запекания тонким слоем масла. Равномерно разложите подготовленные яблочные дольки. Сверху залейте тесто.

Поставьте пирог из яблок в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Если деревянная палочка выйдет сухой из середины выпечки, то значит, блюдо готово. Перед подачей украсьте воздушной сахарной пудрой через ситечко.

Читайте также
Готовлю сливочную скумбрию под сырной корочкой — рыба тает во рту и станет звездой стола на Рождество
Общество
Готовлю сливочную скумбрию под сырной корочкой — рыба тает во рту и станет звездой стола на Рождество
Других пирогов больше не делаю! Готовлю русскую кулебяку на Рождество
Семья и жизнь
Других пирогов больше не делаю! Готовлю русскую кулебяку на Рождество
Коптим грудинку дома: как превратить простую свининку в деликатес, от которого слюнки текут
Общество
Коптим грудинку дома: как превратить простую свининку в деликатес, от которого слюнки текут
Не чизкейк и не творожник, а лучше! Нежнейший пирог «Тающий миг»
Семья и жизнь
Не чизкейк и не творожник, а лучше! Нежнейший пирог «Тающий миг»
Меняем жизнь с нового года без стресса: советы, после которых все получится
Россия
Меняем жизнь с нового года без стресса: советы, после которых все получится
рецепты
кулинария
пироги
Новый год
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12 постных блюд на Рождественский сочельник: традиции и рецепты
Назван самый популярный город в мире среди туристов
Сборная Канады сенсационно проиграла в полуфинале МЧМ-2026
Маск опубликовал фото ужина с Трампом и первой леди США
В зоне СВО появились вооруженные боевые снеговики
Названы профессии с самым высоким ростом зарплат в 2026 году
Названа причина задержек на пункте пропуска между Россией и Китаем
Пирог из яблок «Минутка»: вкусная выпечка на скорую руку
Стало известно, как доставили части СВУ для убийства генерала Кириллова
В Токио продали гигантского тунца за $3,2 млн
Гадания в январе: от древних традиций к современным методам
Уголовное дело завели после смерти девочки из-за сломанного дефибриллятора
Других пирогов больше не делаю! Готовлю русскую кулебяку на Рождество
Умные очки, гибкие смартфоны: какие гаджеты нас точно удивят в 2026 году
В Швейцарии предупредили Германию о переломном моменте
В возрасте 96 лет из жизни ушла сестра Анны Франк
Названы последствия переизбытка соли в организме
Гороскоп на 5 января: общаемся с семьей, не слушаем критиканов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 января
Малюк покинул пост главы СБУ
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.