Пирог из яблок «Минутка»: вкусная выпечка на скорую руку

Этот быстрый рецепт пирога из яблок всегда спасает! Не забудьте сохранить ссылку на материал, чтобы он всегда был под рукой.

Очистите от кожуры и семечек 3-4 спелых яблока и нарежьте их тонкими дольками. Слегка сбрызните лимонным фрешем — это сохранит их цвет и добавит кислинку.

В миске соедините 200 граммов пшеничной муки, 150 граммов сахарного песка, маленькую ложку разрыхлителя для теста и небольшую щепотку соли. Вбейте два куриных яйца и влейте 100 граммов растопленного сливочного масла. Перемешайте все компоненты до однородного состояния, чтобы пирог из яблок был еще вкуснее.

Смажьте форму для запекания тонким слоем масла. Равномерно разложите подготовленные яблочные дольки. Сверху залейте тесто.

Поставьте пирог из яблок в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Если деревянная палочка выйдет сухой из середины выпечки, то значит, блюдо готово. Перед подачей украсьте воздушной сахарной пудрой через ситечко.