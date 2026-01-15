Бывший министр иностранных дел Финляндии (1977–1982, 1983–1987 и 1991–1993) Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией, передает Uusi Suom. Он добавил, что это поможет улучшить экономическую ситуацию в стране.

Открытие восточной границы (с Россией. — NEWS.ru) быстро привлечет к нам множество туристов. Отели и рестораны получат новых клиентов. <…> Продажи потребительских товаров также вырастут, — заявил Вяюрюнен.

Он указал, что установление связей позволит наладить торговые отношения и экономическое взаимодействие с Россией. Вяюрюнен напомнил, что Финляндия получит от этого наибольшую выгоду по сравнению с остальными странами.

Ранее член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что годовые потери экономики Финляндии от прекращения торгового сотрудничества с Российской Федерацией оцениваются в €18–20 млрд. По его словам, если учесть другие негативные факторы, общий ущерб для страны может оказаться в три раза больше.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что рост экономики не соответствует желаниям властей страны. Одной из ключевых причин этого он назвал закрытие границы с Российской Федерацией и разрыв торговых связей.