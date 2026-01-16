Приметы 16 января — Гордеев день: как защитить корову?

Православные вспоминают в середине января Гордия Каппадокийского — римского военного, который отказался участвовать в гонениях на христиан. В народном календаре этот день прозвали в его честь Гордеевым. Главное правило было связано с самим именем святого: считалось, что в этот день категорически нельзя проявлять гордыню. Также день считался опасным для домашнего скота — верили, что голодные ведьмы, возвращаясь с гуляний, могут задоить коров до смерти.

Погодные приметы на Гордеев день, 16 января

Погода в этот день указывала на то, каким будет март и скоро ли придет весна.

Каков Гордей, таков и март: ясная погода сулила теплое начало весны, а метель — затяжные холода.

Если на небе видны белые облака — это к скорому снегопаду и вьюге.

Яркая луна и чистый горизонт — к усилению морозов.

Если звезды сильно мерцают — жди ясной и очень холодной погоды.

Иней на деревьях 16 января обещал ясную погоду в ближайшую неделю.

Если в лесу слышен треск деревьев — мороз будет стоять долго.

Защита коров на Гордея: приметы о животных и птицах 16 января

Корова в крестьянской семье была главной кормилицей, поэтому 16 января проводили обряды по ее защите. Над воротами вешали сальную свечу или привязывали кусок сала, чтобы отпугнуть нечистую силу. Кормили коров овсяной кашей на молоке. Верили, что это придаст животному сил и защитит от сглаза. А еще наши предки просили домового присмотреть за скотиной. В этот день «хозяина дома» задабривали, оставляя в хлеву немного еды.

Что можно и нужно делать 16 января

Проявлять скромность. Считалось, что чем тише и смиреннее человек ведет себя в этот день, тем больше удачи его ждет в будущем.

Варить овсяную кашу. Это было традиционное блюдо дня не только для скота, но и для всей семьи. Овес символизировал здоровье и крепость духа.

Обращаться к знахарям. В народе верили, что 16 января — один из лучших дней в году для исцеления от «падучей» (эпилепсии) и избавления от порчи.

Заниматься домашним уютом. Спокойная работа по дому без суеты помогала сохранить гармонию в семье.

Что нельзя делать 16 января: никакого хвастовства

Хвастаться (самый строгий запрет). Говорили: «На Гордея не хвались». Наши предки верили, что слишком хвастливые могли сегодня потерять все. Считалось, что если похвастаться здоровьем, деньгами, детьми или успехами, то Гордей (или нечистая сила) все это отнимет.

Работать вечером. После захода солнца физический труд старались прекратить, чтобы не навлечь на дом беду.

Упоминать в разговоре нечистую силу. Верили, что в святочные дни (которые близятся к завершению) любое упоминание беса может привлечь его к человеку.

Надевать обновки. Считалось, что если выйти в новой одежде 16 января, то она быстро придет в негодность или притянет завистливые взгляды.

Ссориться с близкими. Конфликт в этот день мог перерасти в затяжную обиду, которую будет сложно загладить до весны.

