04 октября 2025

Приметы 4 октября: избегаем ссор в день Кондрата да Игната

Приметы на 4 октября Приметы на 4 октября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

4 октября по народному календарю почитается память святых Кондрата и Игната, поэтому день получил название Кондрат да Игнат, а также Кондратьев день. Эта дата считалась важной для определения погоды на весь ближайший месяц и зиму. В народной традиции в этот день особое внимание уделялось труду, домашнему хозяйству и угощению домового, чтобы обеспечить благополучие на зиму.

Погодные приметы на 4 октября: предсказание осени и зимы

На Руси верили, что погода, установившаяся 4 октября, продержится без изменений весь ближайший месяц, поэтому к наблюдениям подходили с большой ответственностью.

  • Сильный ветер на Кондрата — верный признак снежной и суровой зимы.

  • Ярко-оранжевое солнце на восходе или закате — скоро подует сильный ветер.

  • Если небо затянуто облаками — октябрь будет пасмурным.

  • Раннее опадение листвы — к молодой (ранней) зиме.

  • Если верхушка березы только пожелтела — к ранней весне.

  • Если в лесу мало грибов, но много орехов — зима будет суровая и снежная.

Погодные приметы на 4 октября Погодные приметы на 4 октября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приметы о поведении зверей и птиц 4 октября

В этот день часто обращали внимание на птиц. Если воробьи активно щебетали и купались в песке, это означало ясную и сухую погоду. Галки и вороны, собирающиеся большими стаями и летающие низко, предупреждали о скорых дождях. Перелетные птицы, задержавшиеся в этот день, предвещали теплую и долгую осень. У домашних животных тоже были свои «сигналы»: кошка ложилась на печь или пряталась в сене — к похолоданию, собака рычала без причины — к сильному ветру. Лошади, бьющие копытом землю, указывали на грозу или дождь.

Что можно делать 4 октября: трудись и умножай добро

По приметам в этот день можно:

  • работать — особенно на земле и по хозяйству, потому что все усилия удвоятся;

  • угощать домового лакомствами, чтобы сохранить порядок в доме;

  • варить овсяную кашу или что-то питательное — считалось, что этот завтрак приносит силу и удачу.

Запреты и предостережения на 4 октября: чего избегать

В этот день приметы предостерегают от:

  • безделья — лень в Кондратов день считалась неблагоприятной и могла принести бедность;

  • ссор и конфликтов — даже малейшие ссоры могли навлечь серьезные последствия;

  • примерки чужой обуви — считалось, что вместе с обувью можно принять чужие неудачи и болезни;

  • стрижки и смены внешности — изменение образа обещало быть неудачным;

Что можно и нельзя делать по приметам 4 октября Что можно и нельзя делать по приметам 4 октября Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

  • раскрытия своих трудностей — считалось, что в этот день не стоит рассказывать о своих переживаниях другим, чтобы не приумножить беды.

Анастасия Фомина
А. Фомина
