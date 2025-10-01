Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Родственники Талызиной не поделили картины и устроили скандал

KP.RU: родственники Талызиной не смогли поделить картины

Валентина Талызина Валентина Талызина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родственники народной артистки РСФСР Валентины Талызиной ссорятся из-за дорогостоящих картин, передает KP.RU со ссылкой на источники. Дочь артистки и ее экс-супруга Леонида Непомнящего Ксения вступила в спор с дочерью отца от второго брака Варварой.

По информации журналистов, старшая сестра Ксения увезла 30 картин покойного Непомнящего в неизвестном направлении. При этом, как утверждают защитники Варвары, по наследству все имущество иллюстратора должно было достаться ей. По словам младшей сестры, Ксения не отвечала на звонки, а потом заблокировала номер сестры.

Дочь Талызиной утверждает, что она вывезла картины по просьбе самой сестры. По ее словам, по согласию отца произведения были вывезены в безопасное место. Адвокат Варвары заявил, что она намерена вернуть картины, сейчас юрист готовит иск в суд, добавили журналисты.

Ранее стало известно, что Талызина оставила в наследство московскую квартиру и загородную дачу своей внучке Анастасии. Недвижимость, находившаяся в собственности артистки, включает жилье в центре Москвы на Большой Никитской улице, рыночная стоимость которой может достигать 50 млн рублей и выше.

