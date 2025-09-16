Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 18:19

Стало известно, кому Талызина оставила все наследство

Валентина Талызина оставила все наследство внучке Анастасии

Валентина Талызина Валентина Талызина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина оставила в наследство московскую квартиру и загородную дачу, сообщает aif.ru со ссылкой на источники из окружения актрисы. По информации издания, вся недвижимость перейдет к ее внучке Анастасии Талызиной.

В семье актрисы не возникло разногласий относительно завещанного имущества. Источники издания указали на мудрость Талызиной в организации этого процесса и полную поддержку со стороны ее дочери Ксении, которая полностью солидарна с решением в пользу Анастасии.

Недвижимость, находившаяся в собственности Талызиной, включает квартиру в центре Москвы на Большой Никитской улице, рыночная стоимость которой может достигать 50 млн рублей и выше. Также в наследство входит дача в подмосковном поселке Кратово, оцененная в 40–50 млн рублей.

Юрист Александр Хаминский полагает, что существенную часть наследства могут составлять интеллектуальные права. По его мнению, Талызина могла передать гонорары за озвучивание множества кинолент и мультфильмов, а также права на сценарий документального фильма об Иване Бунине 1994 года. Кроме того, в состав наследства могли войти государственные награды, включая ордена и медали.

Талызина ушла из жизни 21 июня в возрасте 90 лет после продолжительной болезни. За свою богатую карьеру в кино актриса снялась более чем в 130 фильмах, включая такие известные картины, как «Большая перемена», «Афоня» и «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Ранее супруг блогера Анастасии Ивлеевой телеведущий Филипп Бегак отсудил у матери наследство погибшего брата. Сама родственница в суд не явилась, а отправила на заседание своего представителя.

