Скандал из-за наследства. Родственники Талызиной разругались из-за картин

Дочь Валентины Талызиной Ксения Хаирова оказалась в эпицентре скандала с наследством отца, известного советского художника Леонида Непомнящего. Представители сестры Хаировой Варвары Нещерет обвиняют актрису в том, что она забрала себе стоящие миллионы картины отца, которые ей не принадлежат. В чем суть конфликта — в материале NEWS.ru.

Откуда у дочери Талызиной сестра

Недавно умершая звезда кино и театра актриса Валентина Талызина оставила все свое наследство внучке Анастасии Талызиной, дочь Ксения Хаирова не была указана в завещании. Никаких споров вокруг имущества Валентины Илларионовны не случилось: все нажитое народной артисткой все равно ушло в одну семью. Скандал разгорелся вокруг наследства отца Ксении Хаировой и бывшего мужа Талызиной художника-плакатиста и графика Леонида Непомнящего, который умер еще в 2023 году.

Валентина Талызина была замужем за ним 12 лет, родила от него дочь Ксению, но семья распалась. Актриса в мемуарах обвиняла мужа в пьянстве. Леонид Непомнящий женился на художнице Татьяне Нещерет, в этом браке у него в 1986 году родилась дочь Варвара Нещерет. После перестройки семья уехала в Мексику, но в 2015 году вернулась. Они собирались вновь полететь туда и оформляли документы на картины Непомнящего, которые необходимы для вывоза за границу.

Почему дочь Талызиной и ее сестра судились

Представитель, адвокат Варвары Тогрул Фараджов сказал в разговоре с NEWS.ru, что Татьяна умерла при «загадочных обстоятельствах», но уголовное дело по факту ее кончины не возбуждали. По словам юриста, с этого момента Ксения Хаирова стала общаться с Варварой.

«Мама Вари не принимала Хаирову в свою семью, не признавала ее. Ксения не интересовалась жизнью отца и Вари», — сказал Фараджов.

Адвокат рассказал, что после смерти Татьяны Нещерет Хаирова предложила Варе помощь, она посоветовала обезопасить ее от мошеннических действий третьих лиц, положить на счет деньги от продажи квартиры в размере 1,5 млн рублей (семья продавала имущество перед переездом) на открытый на имя Ксении счет, а она выпишет ей доверенность.

«Типа если мама умерла при загадочных обстоятельствах, значит, могут деньги украсть. Соответственно, Хаирова предложила эти деньги положить на счет в банке, Варя в силу стрессового состояния и депрессии после смерти матери согласилась на это», — объяснил Фараджов.

Впоследствии, по словам адвоката, Хаирова сняла 500 тысяч со счета и оставила себе. Варвара подала иск к Ксении в 2023 году о взыскании неосновательного обогащении сестры, но проиграла.

«Хаирова не оставила за собой никаких следов, чтобы мы могли как-то поставить под сомнение ее добросовестность перед Варей», — сказал юрист Нещерет.

В приговоре суда сообщается: «Денежные средства Хаирова К. Л. внесла на счет и предоставила к нему доступ истца для осуществления ухода за отцом, оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств, продуктов и т. д. Внесенные денежные средства принадлежали Хаировой К. Л., истец в какой-то момент стала считать данные деньги своими».

Из-за чего дочь Непомнящего подала заявление в полицию

Фараджов рассказал, что Хаирова пробовала признать отца недееспособным. Адвокат не отрицает, что у Непомнящего в последние годы начались определенные изменения. По словам Хаировой, у ее отца была болезнь Альцгеймера.

«Варя с отцом находились в мастерской на Башиловской улице. Мне позвонила тетя Вари, сказала, что за дверью мастерской находятся сотрудники полиции, Хаирова вместе с психологом и ее дочерью. Я сказал Варе и ее тете ни при каких обстоятельствах не открывать дверь. Я приезжаю, мы с ними все заходим. Хаирова говорит Непомнящему: „Пап, да ты даешь согласие на медосмотр. Так надо“. Он говорит: „Мне это не нужно, идите вон“. Варя была шокирована», — рассказал адвокат.

Фараджов утверждает, что после этой истории Ксения приехала и забрала из мастерской Непомнящего порядка 50 его картин. Варвара написала на сестру заявление в полицию.

Ксения давала полицейским письменные объяснения, в этой записке она пояснила, что, «получив согласие отца, я вывезла картины в надежное, охраняемое место». В ней она также отметила, что с детства Варвара имеет «замедленное развитие», «страдает нервными расстройствами», «склонна к нездоровым фантазиям и галлюцинациям, не может отдавать отчет своим действия и поступкам», но не отрицает, что Нещерет не имеет инвалидности и не признана недееспособной.

Что будет делать младшая дочь Непомнящего

Фараджов сообщил, что сейчас готовится иск в суд на Хаирову, дело тормозится из-за того, что трудно установить размер госпошлины, который зависит о стоимости картин.

«Надо признавать за Варей в порядке наследования право собственности на эти картины. И мы будем истребовать из чужого незаконного владения эти картины у Хаировой. По моему мнению, Хаирова неосновательно обогатилась картинами, незаконно присвоила их себе на пользу», — резюмировал представитель Варвары.

В скандале за наследство экс-мужа Талызиной возникает много вопросов, но суд сможет восстановить справедливость. Непонятно, например, почему картины, со слов адвоката, Хаирова вывезла два года назад, а Варвара только сейчас пытается их вернуть.

По словам Фараджова, родственники Вари из Лондона подняли эту историю и пришли на помощь. Она долгое время не общалась с ними.

«Эти люди через сайт московских судов узнали, что велся судебный процесс между Варей и Хаировой Ксенией Леонидовной о взыскании неосновательного обогащения. Их волновали не столько картины, столько само существование Вари. Они бы испугались, что, может быть, с ней что-то случилось. Они обратились в газету и так вышли на связь со мной», — рассказал Фараджов.

Адвокат не стал комментировать, что дочь Непомнящего собирается делать с картинами, если станет их обладательницей. По его словам, сейчас самое главное — вернуть их в собственность Варвары, как это и должно быть по завещанию. Его Непомнящий, подчеркнул адвокат, составил еще 2008 году, когда у него не было проблем с ментальным здоровьем и это завещание никто не оспаривал.

Что сказала сама Ксения Хаирова

Дочь Валентины Талызиной и художника Леонида Непомнящего актриса Ксения Хаирова в разговоре с NEWS.ru назвала клеветой обвинения в свой адрес в присвоении картин отца. Она отказалась обсуждать историю с наследством советского плакатиста.

«Мне нечего комментировать. Мне это (история с картинами отца. — NEWS.ru) совершенно неинтересно. Это все вранье, клевета. Совершенно нездоровые люди руководят моей сестрой. Извините, я занята», — сказала Хаирова.

