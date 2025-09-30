Муж бросил Николь Кидман из-за интима на камеру? Все о разводе актрисы

Голливудская актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан разводятся после 19 лет брака. Что погубило их союз, какое отношение к этому имеют съемки звезды в эротическом триллере «Плохая девочка» и при чем здесь бывший супруг артистки актер Том Круз — в материале NEWS.ru.

Как познакомились Николь Кидман и Кит Урбан

Николь Кидман и австралийский музыкант Кит Урбан познакомились на гала-вечере G'Day USA в 2005 году. Кидман переживала тяжелый развод с актером Томом Крузом: их актерская пара считалась самой красивой в Голливуде, они воспитывали двух общих детей, вместе снялись в трех фильмах.

Кит понравился Николь с первого взгляда, и она оставила ему номер телефона. Но музыкант не звонил ей несколько месяцев. Актриса была уверена, что она ему не симпатична. Кит же незадолго до встречи с Кидман расстался с моделью Ники Тейлор и не спешил вступать в новые отношения.

После того как звезды начали встречаться, они довольно быстро вступили в брак. Их свадьба состоялась в июне 2006 года в Сиднее. Торжество прошло с большим размахом и выглядело сказочно. Кит и Николь обвенчались в старинной часовне в готическом стиле по католическому обряду. На торжестве играл квартет музыкантов Сиднейского симфонического оркестра, жених исполнил для будущей супруги свою песню I Want to Be Your Everything.

Среди гостей были Хью Джекман, Наоми Уоттс, Рассел Кроу и другие звезды первой величины. На церемонии присутствовали приемные дети Кидман и Круза Изабелла и Коннор Круз. Медовый месяц пара провела во Французской Полинезии, в пятизвездочном отеле на острове Бора-Бора.

Кадр из фильма «Плохая девочка» Фото: Niko Tavernise/Global Look Press

Спустя шесть месяцев Кит попал в реабилитационный центр из-за алкогольной зависимости, Николь была рядом с ним в трудное время. У пары есть дочери: 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет.

В последний раз Кидман и Урбана видели вместе на красной дорожке в мае 2025 года на церемонии вручения премии Академии кантри-музыки, и они выглядели влюбленным. Спустя месяц они вместе появились на футбольном мачте.

Что общего в двух разводах Кидман

Кидман развелась с Крузом в 2001 году, после того как вместе они снялись в эротическом триллере «С широко закрытыми глазами» о семейной паре, переживающей кризис в отношениях. Говорили, что в их семье в то время был внутренний конфликт.

Том Круз находился под влиянием сайентологов. Николь Кидман как ревностная католичка не захотела присоединиться к секте. Для сайентологов она стала опасна, так как могла вывести Круза из-под их влияния, и они вмешались в личную жизнь. Сначала актер отдалился от Кидман, а затем развелся. Сайентологи подобрали ему новую жену из своих адептов.

Раскол в отношениях со вторым мужем Китом Урбаном у Кидман также произошел после выхода эротического триллера. В 2024-м состоялась премьера фильма «Плохая девочка» (в оригинальной американской версии называется «Малышка»). По сюжету женщина, руководящая крупной технологической компанией вместе с мужем (Антонио Бандерасом), воспитывает двух дочерей, в семье все хорошо, но она не удовлетворена своей сексуальной жизнью. Молодой стажер (Харрис Дикинсон) знакомится с ней, у них начинаются отношения, и он пытается ее приручить с помощью сексуальных игр. Сцены фильма получились довольно откровенными: героиня Кидман часто была в кадре без одежды.

Николь Кидман и Том Круз Фото: Nina Prommer/Global Look Press

В американской прессе причиной расставания Кидман и ее мужа называют то, что они отдалились друг друга, оба были слишком заняты работой. Инициатором развода выступил Кит. Николь, как сообщает инсайдер американского издания Daily Mail, была «ошеломлена» разрывом. «Кит никогда не видит Николь: либо она на съемках, либо он на гастролях», — сказал источник газеты.

